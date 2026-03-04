Revelaron la sanción a Mastantuono tras su expulsión ante Getafe: qué le dijo al árbitro

Por la fecha 26 de La Liga, Real Madrid cayó 1 a 0 ante Getafe en el Santiago Bernabéu y dejó pasar una oportunidad clave en la pelea por el campeonato. Con este resultado, Barcelona quedó como líder con cuatro puntos de ventaja sobre el Merengue.

Pero esa no fue la única mala noticia para el conjunto de la capital española. Cuando el partido se terminaba, a los 95 minutos, Franco Mastantuono fue expulsado por protestarle al árbitro Alejandro Muñiz Ruiz.

El juez principal detuvo el encuentro cuando la visita tenía la posesión y le mostró la tarjeta roja directa al ex River, en un episodio que generó confusión. Sin embargo, en el informe oficial, Muñiz Ruiz detalló que el argentino le dijo: “Vaya vergüenza, vaya p*** vergüenza”.

🇦🇷😳 LA EXPULSIÓN DE FRANCO MASTANTUONO ANTE GETAFE:



"VAYA VERGÜENZA. VAYA P*TA VERGÜENZA".pic.twitter.com/emmQA7h302 — El Enganche (@EngancheDiez) March 3, 2026

Además, el juvenil se retiró rumbo al vestuario insultando al cuarto árbitro. Tras estas conductas, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) resolvió sancionarlo con dos fechas de suspensión.

De esta manera, Mastantuono se perderá el partido de este viernes ante Celta de Vigo y el del próximo sábado frente a Elche. En el medio, el miércoles 11 de marzo, el Merengue disputará la ida de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City, encuentro para el que sí estará disponible para Raúl Arbeloa.

Rodrygo será baja por toda la temporada

La otra preocupación en el Real Madrid es la lesión de Rodrygo. El brasileño ingresó en el segundo tiempo y, a pocos minutos de haber entrado, sufrió la rotura de ligamentos cruzados en la rodilla derecha.

El ex Santos deberá afrontar ahora una recuperación que demandará aproximadamente seis meses, por lo que se perderá lo que resta de la temporada.

Además, también sería una baja sensible para la Selección de Brasil, que dirige Carlo Ancelotti, de cara al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Rodrygo era una fija para el entrenador italiano, que ahora deberá evaluar alternativas para reemplazarlo.

Por último, Kylian Mbappé arrastra una molestia en la rodilla y está en duda para el cruce ante el equipo de Pep Guardiola por la Champions.