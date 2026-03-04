Chacho Coudet ya está en Argentina y será presentado en River: qué dijo en su llegada

El nuevo entrenador de River Plate ya está en el país. Tras su salida del Deportivo Alavés, Eduardo Coudet aterrizó en Ezeiza durante la madrugada y hoy al mediodía tendrá su presentación oficial en el estadio Monumental junto al presidente Stefano Di Carlo.

Vestido con remera negra y gorra, el Chacho apareció por una de las salidas del aeropuerto, saludó a los medios y se detuvo para firmar autógrafos y tomarse fotos con hinchas que lo esperaban. Con el tono distendido que lo caracteriza, resumió sus sensaciones tras el extenso viaje: “Fue un viaje largo, contento con lo que se está dando. Agradecerle a la gente que está y nos vemos en un ratito. Tengo que pasar por casa y voy para el Monumental”.

"ESTOY MUY CONTENTO Y AGRADECIDO CON RIVER", las primeras palabras del Chacho Coudet en su llegada al país. Afirmó que "no esperaba el llamado y que se dio todo muy rápido".



Consultado sobre si imaginaba el llamado del club, fue claro. “Sinceramente, tiempo atrás no, pero se dio todo muy rápido. Estoy contento y agradecido con River y con toda la gente”. Sin demasiadas vueltas, dejó en claro que el regreso se concretó en cuestión de días y que la decisión fue inmediata.

El primer día de Chacho Coudet en River Plate

La agenda del entrenador tendrá varios capítulos. Por la mañana se trasladará al Monumental para reunirse con el presidente y firmar el contrato que lo vinculará a la institución hasta diciembre de 2027. Luego, al mediodía, encabezará su primera conferencia de prensa en el Salón Auditorio, donde brindará detalles de su proyecto deportivo.

Por la tarde, Coudet se dirigirá al River Camp, en Ezeiza, para tener el primer contacto formal con el plantel profesional. Allí comenzará a delinear los trabajos de la semana y a interiorizarse en la situación futbolística del equipo.

Su debut oficial no será este fin de semana, ya que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispuso un paro de la actividad. El estreno se producirá el jueves 12, desde las 21.30, cuando River visite a Huracán en el estadio Tomás Ducó, en Parque Patricios.

Con información de Infobae