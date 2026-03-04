River oficializó la llegada de Chacho Coudet como nuevo entrenador: el video que emocionó a los hinchas

River Plate oficializó a Eduardo Coudet como nuevo director técnico. Chacho tendrá la misión de reemplazar a Marcelo Gallardo. La presentación será en el Estadio Monumental y luego tendrá su primer entrenamiento al frente del equipo.

River anunció la contratación del Chacho con un video en sus redes sociales con varios momentos destacos de su etapa como jugador en el club. Con la voz de fondo del flamante entrenador hablando sobre el cariño que le tiene a River, cientos de hinchas celebraron la llegada de su nuevo dt.

Estos caminos se iban a cruzar 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/nM9JjbxoyY — River Plate (@RiverPlate) March 4, 2026

Cuándo será el debut oficial de Chacho Coudet en River Plate

La agenda del entrenador tendrá varios capítulos. Por la mañana se trasladará al Monumental para reunirse con el presidente y firmar el contrato que lo vinculará a la institución hasta diciembre de 2027. Luego, al mediodía, encabezará su primera conferencia de prensa en el Salón Auditorio, donde brindará detalles de su proyecto deportivo.

Por la tarde, Coudet se dirigirá al River Camp, en Ezeiza, para tener el primer contacto formal con el plantel profesional. Allí comenzará a delinear los trabajos de la semana y a interiorizarse en la situación futbolística del equipo.

Su debut oficial no será este fin de semana, ya que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispuso un paro de la actividad. El estreno se producirá el jueves 12, desde las 21.30, cuando River visite a Huracán en el estadio Tomás Ducó, en Parque Patricios.