Ricardo Centurión, otra vez en el centro de la polémica: «Nos colmó la paciencia», dijo el presidente de Racing de Córdoba

Apenas seis meses duró la estadía del delantero argentino Ricardo Centurión en Racing de Córdoba, entidad que, en las últimas horas, decidió rescindirle el contrato profesional. Otro triste episodio para la carrera futbolística del jugador de 33 años.

Su salida del club de Nueva Italia, como en la mayoría de los clubes por los que pasó en el último tiempo, no fue en buenos términos. El presidente de la institución, Manuel Pérez, lo expuso públicamente con declaraciones fulminantes sobre su indisciplina; el detonante para la decisión final.

Según Pérez, Centurión faltó a las prácticas en varias oportunidades y también a sesiones de kinesiología previamente pactadas, además de diversas faltas de disciplina que terminaron agotar la paciencia de la dirigencia.

«Nos colmó la paciencia porque lo estamos esperando desde unos días antes del partido ante Chaco For Ever, cuando habíamos tomado la determinación. Fue notificado en cada multa. Esperamos que nos devolviera la llave de la casa que tenía en un barrio privado, un auto que le prestamos para que se moviera en Córdoba y nada de ello sucedió. Es un muy triste porque le dimos todo, le brindamos confianza, pero lamentablemente tenemos que ponerle un cierre al tema«, expresó el presidente de Racing.

La respuesta del delantero no tardó en llegar. Lejos de calmar las aguas, Centu retrucó con un posteo en sus redes sociales.

“Ay, Manuel Pérez. Cuando yo hable de vos, se te van a ir las elecciones y tu mentira. Un dictador con un hijo con un mismo problema. Un tipo que los hace cagar de hambre a los chicos y exige resultados. No tienen ducha, no tienen desayuno”, comenzó diciendo.

La historia de Instagram, agrega: : «¿No tendrías que estar en Venezuela? Yo soy libre, cosa que si no opino igual que vos no escuchás. No escuchen, acérquense y vean que no imponga miedo. Ahora sí, a la hinchada, mis respetos. Hay cosas mejores que el sistema de este tipo. Nueva Italia, abrazo y hasta siempre».

No conforme con eso, el ex jugador de Racing, Boca y San Pablo, entre otros, redobló la apuesta: «Empiecen a investigar, no es solo aliento, hay dictadores y como los que estan al lado son mamaderas que no pagan y se sientan en las concentraciones a tomar vinos de mucha guita. Los caraduras de la dirigencia alquilan concentraciones en hoteles y se llevan la cometa. Nueva Italia es grande, pronto nos vemos. Abrazo gigante».

En su corta estadía por Racing de Córdoba, Centurión, de anterior paso por Oriente Petrolero de Bolivia, completó 14 partidos, anotó 3 goles y dio 2 asistencias.