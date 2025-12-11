Río Negro campeón de la natación masculina en los Juegos de la Araucanía 2025

Desde el lunes hasta hoy se desarrolló la actividad de natación en Miguel Riglos y los rionegrinos tuvieron un desempeño brillante de principio a fin.

Durante los cuatro días de competencia, los chicos sumaron un total de 22 puntos y quedaron en la cima de la tabla. La delegación estuvo compuesta por Marcos de Angelis (Allen), Valentín O’Rourke (Allen), Gonzalo Troyon (Bariloche), Alejo Cabanillas (Bariloche), Santiago Vázquez (Allen) y Federico Bottos (General Roca).

Hoy, el equipo ganó el oro en la posta 4×100 metros libres. No fue la única dorada: el roquense Federico Bottos también ganó el oro en los 50 metros espalda. En esa misma prueba, Alejo Cabanillas terminó segundo por apenas 6 centésimas y además obtuvo la plata en los 200 metros libres.

El segundo lugar de la tabla quedó para el equipo de Aysén (Chile), con 19 puntos, mientras que Neuquén finalizó noveno, con 5 puntos.

Hoy a las 20 será la ceremonia de clausura en Santa Rosa, y Río Negro marcha segundo en el medallero, detras de Los Lagos. Aún debe jugar la final de fútbol y vóley femenino, ambas ante La Pampa, la de básquet masculino frente a Neuquén y la de básquet femenino ante Bío Bío.