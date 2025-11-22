Río Negro Campeón de los Juegos Para Araucanía

Los Juegos Para Araucanía comenzaron el miércoles y finalizaron hoy con la ceremonia de premiación en Punta Arenas, la capital de la región de Magallanes, Chile.

La delegación rionegrina se consagró como el gran campeón del certamen, al sumar un total de 78 medallas: 46 de oro, 22 de plata y 8 de bronce, liderando el medallero y dejando bien alto la bandera rionegrina.

Participaron representantes de varias regiones. Por Argentina, compitieron atletas de Río Negro, La Pampa, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Neuquén y Chubut. Por Chile, las delegaciones fueron de Ñuble, Magallanes, Aysén, Bío Bío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

En la edición anterior, Río Negro también tuvo un destacado desempeño: se consagró subcampeón en los Juegos que se realizaron en Santa Rosa, La Pampa, con 63 medallas (46 de oro, 13 de plata y 4 de bronce). En aquel entonces, el primer puesto quedó en manos de Santa Cruz.