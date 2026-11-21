Llegó el día más esperado para Boca y Juan Román Riquelme rompió el silencio en la previa de la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. El presidente del Xeneize participó de un evento junto a autoridades locales, dirigentes de ambos clubes y representantes de la Conmebol en Barranquilla, donde dejó sus sensaciones antes del encuentro decisivo.

«Ahora estoy más tranquilo porque no me toca jugar. Es mentira que se sufre más desde afuera», expresó el máximo dirigente azul y oro, que también hizo referencia a los nervios que genera una definición de esta magnitud. «No sé si llamarlo miedo, pero creo que tener nervios o miedo es bueno. Y creo que nuestros jugadores tienen nervios o ese miedo, es maravilloso», agregó.

A pocas horas del partido, Román también tuvo palabras para el rival y destacó sus virtudes. «Tenemos la suerte de enfrentar a un gran equipo como Atlético Mineiro, que tiene buenos jugadores y un gran entrenador de nuestro país», señaló. Sin embargo, dejó en claro cuál es la confianza del Xeneize para ir en busca de una nueva conquista internacional: «Pero confiamos en lo que tenemos y en nuestra gente».

"VAMOS A ENFRENTAR A UN GRAN EQUIPO COMO MINEIRO, PERO CONFIAMOS EN LO QUE TENEMOS" Lo aseguró Juan Román Riquelme, presidente de Boca, en la cena de camaradería previa a la final de la Conmebol Sudamericana. Además, resaltó que lo vive "más tranquilo" desde afuera y se refirió a los sentimientos previos: "No sé si llamarle miedo, pero tener nervios, tener miedo es bueno. Nuestros jugadores tienen ese nervio, ese miedo para mañana y es maravilloso porque vamos a enfrentar a un gran equipo". También le agradeció a las autoridades presentes, especialmente a Claudio Tapia, presidente de la AFA: "Es mi amigo y me da mucha felicidad estar viviendo esta noche con él". — DSPORTS (@DSports) November 21, 2026

Por otro lado, el presidente de Boca se mostró agradecido con las autoridades que recibieron a la delegación en Colombia. «Para mí, lo más importante es disfrutar cada momento. Estoy muy agradecido al alcalde de Barranquilla, al presidente de la Federación Colombiana y a Alejandro Domínguez, muchísimas gracias por el respeto y el cariño de siempre», manifestó.

También dedicó unas palabras a Claudio Tapia, presidente de la AFA, con quien compartió el evento. «Al Chiqui Tapia, que es mi amigo y me da mucha felicidad poder estar viviendo esto con él y toda la gente de Barranquilla», completó Riquelme.

Boca enfrentará a Atlético Mineiro este sábado desde las 19.30 (hora argentina) en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. El equipo de Rodolfo Arruabarrena buscará quedarse con la Copa Sudamericana y sumar una nueva estrella internacional.