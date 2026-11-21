La falta de quórum en la sesión del miércoles encendió una señal de alerta en La Libertad Avanza, que ahora busca alternativas para destrabar dos proyectos prioritarios para la Casa Rosada: la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como Ley Malvinas, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA).

El Gobierno busca destrabar sus proyectos tras el revés en Diputados

Según detalló Infobae, el principal obstáculo para el oficialismo fue Provincias Unidas, que reclama avances en la ley de biocombustibles, fondos para las cajas previsionales provinciales, obras viales, una rebaja del Impuesto a los Combustibles Líquidos y un lugar en el Consejo de la Magistratura, que disputa con el PRO.

El bloque que reúne a legisladores cercanos a los gobernadores Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora no recibió respuestas concretas de Martín Menem. Además, este viernes venció el plazo para dictaminar sobre biocombustibles, por lo que el proyecto deberá tratarse sobre tablas, con una mayoría de dos tercios, si pretende avanzar.

La iniciativa propone elevar los cortes obligatorios de bioetanol en las naftas del 12% al 15% y de biodiésel del 7% al 10%. El tema es central para Córdoba y Santa Fe, donde se concentra buena parte de la producción. Desde Provincias Unidas advirtieron que el reclamo es condición para avanzar en otras negociaciones. El PRO, por su parte, planteó preservar un 6% del mercado para las pymes productoras de biodiésel, lo que trabó las conversaciones.

En el oficialismo evalúan incorporar el proyecto a las sesiones extraordinarias de diciembre. En cambio, la reforma del BCRA podría tratarse la próxima semana, ya que cuenta con dictamen y requiere ratificar modificaciones del Senado.

También sigue abierta la disputa por el cuarto representante de Diputados en el Consejo de la Magistratura. Provincias Unidas postuló a Juan Brügge, mientras el PRO reclama el lugar para Florencia De Sensi. Menem evitó tomar una decisión para no trasladar el conflicto a la Justicia.

La prioridad libertaria, por ahora, es conseguir los votos para el Presupuesto 2027, que se debatirá el próximo miércoles.