Mariana Diarco volvió a hablar después de denunciar que fue víctima de una agresión en un bar del barrio porteño de San Telmo. La exvedette compartió un video en sus redes sociales en el que mostró las lesiones que sufrió y expresó la angustia que atraviesa desde el episodio. «Tengo miedo de salir», reconoció.

Según informó Noticias Argentinas, el conflicto ocurrió cuando Diarco y una amiga reclamaron por un supuesto error en la cuenta de un establecimiento gastronómico. La discusión terminó con la intervención policial, una denuncia judicial y la mediática con una lesión en la mano que requirió inmovilización con yeso.

Mariana Diarco mostró cómo quedó después del episodio y expresó su angustia

A través de sus historias de Instagram, la exvedette apareció con el brazo enyesado y contó que las consecuencias de la lesión complicaron su vida cotidiana.

Diarco explicó que tiene dificultades para vestirse y realizar actividades habituales, además de atravesar un momento de vulnerabilidad emocional.

También agradeció los numerosos mensajes de apoyo que recibió después de hacer pública su denuncia.

Sin embargo, lo que más preocupación le genera es el temor de volver a atravesar una situación similar. La mediática reconoció que siente angustia ante la posibilidad de salir nuevamente a un bar o encontrarse con el hombre al que denunció.

Además, cuestionó los tiempos de la Justicia y manifestó su preocupación por el avance de la causa.

Qué pasó en el bar donde Mariana Diarco denunció haber sido agredida

El episodio ocurrió el martes 17 de noviembre en Granados Bar, ubicado en San Telmo, cuando Diarco compartía una salida con su amiga Sol Martín.

Según su testimonio, ambas detectaron que les habían cobrado consumos que no correspondían y decidieron reclamar.

La discusión con el gerente del establecimiento, identificado como Jonathan Sandor, fue subiendo de tono. Diarco aseguró que el hombre les quitó los teléfonos celulares y que, cuando intentó recuperar el suyo, una puerta se cerró sobre su mano izquierda y le provocó una lesión.

Tras el episodio, la mediática recibió atención médica y debió utilizar un yeso. También explicó que enfrenta complicaciones en uno de sus dedos y que podría necesitar la extracción de una uña.

La versión del gerente del bar y cómo sigue la causa judicial

El responsable del establecimiento rechazó las acusaciones de Diarco y presentó una versión diferente de lo sucedido.

En declaraciones a A24, Sandor reconoció que les quitó los teléfonos, pero sostuvo que lo hizo porque lo estaban filmando. Además, aseguró que también sufrió lesiones durante el enfrentamiento y negó haber lastimado intencionalmente a la exvedette.

Ambas partes realizaron denuncias, por lo que será la Justicia la encargada de determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer las responsabilidades.

Mientras tanto, Diarco aseguró que su intención al compartir lo sucedido no fue realizar un escrache público, sino contar su experiencia y evitar que otras personas atraviesen una situación semejante.

La exvedette cerró su descargo con un mensaje de preocupación por las consecuencias físicas y emocionales que le dejó el episodio, mientras espera avances en la investigación judicial.