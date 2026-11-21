La central Nahueve permitirá generar energía renovable y ampliar las tierras bajo riego en el norte neuquino.

El gobernador Rolando Figueroa inauguró hoy la Central Hidroeléctrica de Villa del Nahueve, denominada Ingeniero Pedro Salvatori. La puesta en funcionamiento de la instalación permitirá incorporar energía renovable al sistema eléctrico y aprovechar el agua para impulsar actividades productivas en el norte neuquino.

La central cuenta con una potencia instalada de 4,68 megavatios (MW) y una generación anual estimada de 31,9 gigavatios hora (GWh). Según informó el Gobierno provincial, la producción equivale al consumo eléctrico de aproximadamente 9.000 hogares.

El proyecto fue concebido hace cuatro décadas y atravesó distintas etapas hasta concretarse. Durante la inauguración, Figueroa destacó la figura del exgobernador Pedro Salvatori, a quien reconoció como impulsor de la iniciativa.

“Pedro Salvatori fue el creador del COPADE, fue un trabajador incansable que fundó pueblos y que siempre nos dio una palabra de aliento para edificar esta provincia”, expresó el mandatario.

La infraestructura dispone de dos turbinas Francis de 2.340 kilovatios cada una. La electricidad producida se incorporará al sistema mediante una línea de media tensión de 33 kilovoltios, conectada con la infraestructura existente entre Andacollo y Las Ovejas. Según la Provincia, el tendido ya está terminado y energizado.

La inversión total estimada asciende a USD 55 millones. El financiamiento incluye un préstamo de aproximadamente USD 15 millones del Fondo de Abu Dhabi para el Desarrollo y aportes provinciales cercanos a USD 40 millones.

La Agencia para la Promoción y Desarrollo de Inversiones del Neuquén (ADI-NQN) estuvo a cargo de la gestión y ejecución del proyecto. Para su operación y mantenimiento se prevé una dotación de 14 trabajadores, organizados en turnos rotativos para garantizar el funcionamiento durante todo el año.

Más de 120 hectáreas bajo riego

Además de la generación eléctrica, el aprovechamiento multipropósito permitirá incorporar más de 120 hectáreas a la producción agropecuaria y contribuir al abastecimiento de agua de Villa del Nahueve.

La infraestructura comprende un canal de conducción de 4,1 kilómetros y doce bocas de riego. Actualmente, dos parcelas ya cuentan con sus sistemas instalados y comenzaron su etapa productiva.

Durante su discurso, Figueroa vinculó la inauguración con otros proyectos de ampliación de superficies bajo riego. Mencionó 200 hectáreas en Zapala, otras 200 en Cutral Co y Plaza Huincul, y el proyecto ejecutivo del Corredor del Viento, que contempla 30.000 hectáreas en el valle del Picún Leufú.

“La transformación del Neuquén post Vaca Muerta ya comenzó”, sostuvo el gobernador, al referirse a la diversificación de las actividades productivas de la provincia.

El mandatario también destacó la reciente conexión de Villa del Nahueve a la red provincial de gas natural y mencionó las obras de infraestructura y los proyectos turísticos que se desarrollan en la región.

“Imaginemos lo que significa que ahora va a comenzar a generarse energía desde el norte neuquino”, expresó Figueroa durante el acto, en el que también participó Nora Serrano de Salvatori, junto con funcionarios provinciales y autoridades locales.