Marchiori fue el gran héroe de la clasificación ante Belgrano en los octavos de final del Clausura.

Vélez se impuso 3 a 1 en la definición desde los doce pasos frente a Belgrano —luego de igualar 2 a 2 tras los noventa minutos y el tiempo suplementario— para avanzar a los cuartos de final del Torneo Clausura y romper una racha histórica: volvió a ganar una tanda de penales en el estadio José Amalfitani después de 32 años.

El triunfo ante el conjunto cordobés le permitió al equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto cortar un maleficio de más de tres décadas sin festejos en definiciones por penales jugando como local:

En un partidazo en el estadio José Amalfitani, el Fortín debió remar desde atrás y logró levantar el resultado en dos oportunidades. A los 11 minutos del primer tiempo, Ramiro Hernandes abrió el marcador para el Pirata, pero Ronaldo Martínez estampó el empate a los 14 del complemento para estirar la definición al tiempo suplementario.

En el alargue, a los 10 minutos de la primera etapa, apareció Nicolás Fernández para volver a poner en ventaja a la visita. Sin embargo, Vélez insistió con el empuje de su gente y volvió a igualarlo a los 5 del segundo tiempo extra, agregándole muchísimo dramatismo al cierre antes de llegar a los penales.

Ya en la tanda definitiva, emergió la figura gigante de Marchiori. El arquero local le contuvo los remates a Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli y Adrián Spörle; el único futbolista de Belgrano que pudo convertir fue «Uvita» Fernández.

Para el Fortín anotaron Rodrigo Aliendro, Ronaldo Martínez y Dilan Godoy, mientras que falló Matías Arias.

Más allá de la clasificación, la actuación de Marchiori quedó grabada en las estadísticas de la institución: un arquero de Vélez no atajaba tres penales en una misma tanda desde hacía casi 38 años, cuando lo había logrado Jorge Bartero.

El último antecedente se remontaba al 26 de febrero de 1989 en la victoria por penales ante Racing de Córdoba atajó cuatro durante el recordado Campeonato 1988-1989, aquel certamen del fútbol argentino en el que los encuentros que finalizaban empatados se definían desde los doce pasos para otorgar un punto bonus.

La racha que Marchiori en Vélez

# FECHA TORNEO RIVAL VÉLEZ ARQUERO ATAJÓ 0 26/02/1989 Campeonato 1988-1989 Racing de Córdoba Ganó Jorge Bartero (4) 1 05/03/1989 Campeonato 1988-1989 Ferro Carril Oeste Perdió Jorge Bartero (1) 2 19/03/1989 Campeonato 1988-1989 Newell’s Old Boys Ganó Jorge Bartero (2) 3 02/04/1989 Campeonato 1988-1989 Racing Club Ganó Jorge Bartero (1) 4 10/04/1989 Campeonato 1988-1989 Deportivo Armenio Ganó Jorge Bartero (1) 5 30/04/1989 Campeonato 1988-1989 Deportivo Español Perdió Jorge Bartero (0) 6 07/05/1989 Campeonato 1988-1989 Argentinos Juniors Ganó Jorge Bartero (0) 7 16/05/1989 Campeonato 1988-1989 Mandiyú (de Corrientes Perdió Jorge Bartero (0) 8 21/05/1989 Campeonato 1988-1989 Talleres de Córdoba Ganó Jorge Bartero (0) 9 19/07/1992 Octogonal 1992 Deportivo Español Ganó Chilavert (2) 10 27/04/1994 Libertadores 1994 Defensor de Uruguay Ganó Chilavert (2) 11 17/08/1994 Libertadores 1994 Junior de Colombia Ganó Chilavert (1) 12 31/08/1994 Libertadores 1994 Sao Paulo de Brasil Ganó Chilavert (1) 13 02/08/1995 Libertadores 1995 River Perdió Chilavert (0) 14 13/04/1997 Recopa Sudamericana 1997 River Ganó Chilavert (2) 15 29/03/2012 Copa Argentina 2011-2012 Rosario Central Perdió German Montoya (0) 16 24/05/2012 Libertadores 2012 Santos Perdió Marcelo Barovero (0) 17 17/04/2013 Copa Argentina 2012-2013 Olimpo Perdió Sebastián Sosa (0) 18 09/09/2015 Copa Argentina 2014-2015 Lanús Perdió Alan Aguerre (0) 19 16/08/2016 Copa Argentina 2016 Juventud Unida (G) Perdió Alan Aguerre (1) 20 06/10/2017 Copa Argentina 2017 Huracán Ganó Rigamonti (2) 21 17/07/2018 Copa Argentina 2018 Central Córdoba de Santiago Perdió Lucas Hoyos (0) 22 16/05/2019 Copa de la Superliga 2019 Boca Juniors Perdió Lucas Hoyos (0) 23 07/04/2021 Copa Argentina 2020-2021 Talleres de Córdoba Perdió Lucas Hoyos (1) 24 16/05/2021 Copa de la Liga 2021 Racing Perdió Alexander Domínguez (0) 25 20/07/2023 Copa Argentina 2023 San Martín de San Juan Perdió Burian (0) 26 28/04/2024 Copa de la Liga 2024 Argentinos Juniors Ganó Marchiori (1) 27 05/05/2024 Copa de la Liga 2024 Estudiantes (LP) Perdió Marchiori (2) 28 02/09/2026 Copa Argentina 2026 Boca Juniors Perdió Marchiori (1) 0 20/11/2026 Torneo Clausura 2026 Belgrano Ganó Marchiori (3)

Fuente: El Gráfico