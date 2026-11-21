Después de 32 años, Vélez volvió a ganar una tanda de penales en el Fortín
Vélez rompió una racha histórica en Liniers desde de la Copa Libertadores 1994 y avanzó a cuartos de final del Clausura. El arquero del Fortín, Marchiori, fue el gran héroe de la clasificación ante Belgrano.
Vélez se impuso 3 a 1 en la definición desde los doce pasos frente a Belgrano —luego de igualar 2 a 2 tras los noventa minutos y el tiempo suplementario— para avanzar a los cuartos de final del Torneo Clausura y romper una racha histórica: volvió a ganar una tanda de penales en el estadio José Amalfitani después de 32 años.
El triunfo ante el conjunto cordobés le permitió al equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto cortar un maleficio de más de tres décadas sin festejos en definiciones por penales jugando como local:
En un partidazo en el estadio José Amalfitani, el Fortín debió remar desde atrás y logró levantar el resultado en dos oportunidades. A los 11 minutos del primer tiempo, Ramiro Hernandes abrió el marcador para el Pirata, pero Ronaldo Martínez estampó el empate a los 14 del complemento para estirar la definición al tiempo suplementario.
En el alargue, a los 10 minutos de la primera etapa, apareció Nicolás Fernández para volver a poner en ventaja a la visita. Sin embargo, Vélez insistió con el empuje de su gente y volvió a igualarlo a los 5 del segundo tiempo extra, agregándole muchísimo dramatismo al cierre antes de llegar a los penales.
Ya en la tanda definitiva, emergió la figura gigante de Marchiori. El arquero local le contuvo los remates a Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli y Adrián Spörle; el único futbolista de Belgrano que pudo convertir fue «Uvita» Fernández.
Para el Fortín anotaron Rodrigo Aliendro, Ronaldo Martínez y Dilan Godoy, mientras que falló Matías Arias.
Más allá de la clasificación, la actuación de Marchiori quedó grabada en las estadísticas de la institución: un arquero de Vélez no atajaba tres penales en una misma tanda desde hacía casi 38 años, cuando lo había logrado Jorge Bartero.
El último antecedente se remontaba al 26 de febrero de 1989 en la victoria por penales ante Racing de Córdoba atajó cuatro durante el recordado Campeonato 1988-1989, aquel certamen del fútbol argentino en el que los encuentros que finalizaban empatados se definían desde los doce pasos para otorgar un punto bonus.
La racha que Marchiori en Vélez
|#
|FECHA
|TORNEO
|RIVAL
|VÉLEZ
|ARQUERO ATAJÓ
|0
|26/02/1989
|Campeonato 1988-1989
|Racing de Córdoba
|Ganó
|Jorge Bartero (4)
|1
|05/03/1989
|Campeonato 1988-1989
|Ferro Carril Oeste
|Perdió
|Jorge Bartero (1)
|2
|19/03/1989
|Campeonato 1988-1989
|Newell’s Old Boys
|Ganó
|Jorge Bartero (2)
|3
|02/04/1989
|Campeonato 1988-1989
|Racing Club
|Ganó
|Jorge Bartero (1)
|4
|10/04/1989
|Campeonato 1988-1989
|Deportivo Armenio
|Ganó
|Jorge Bartero (1)
|5
|30/04/1989
|Campeonato 1988-1989
|Deportivo Español
|Perdió
|Jorge Bartero (0)
|6
|07/05/1989
|Campeonato 1988-1989
|Argentinos Juniors
|Ganó
|Jorge Bartero (0)
|7
|16/05/1989
|Campeonato 1988-1989
|Mandiyú (de Corrientes
|Perdió
|Jorge Bartero (0)
|8
|21/05/1989
|Campeonato 1988-1989
|Talleres de Córdoba
|Ganó
|Jorge Bartero (0)
|9
|19/07/1992
|Octogonal 1992
|Deportivo Español
|Ganó
|Chilavert (2)
|10
|27/04/1994
|Libertadores 1994
|Defensor de Uruguay
|Ganó
|Chilavert (2)
|11
|17/08/1994
|Libertadores 1994
|Junior de Colombia
|Ganó
|Chilavert (1)
|12
|31/08/1994
|Libertadores 1994
|Sao Paulo de Brasil
|Ganó
|Chilavert (1)
|13
|02/08/1995
|Libertadores 1995
|River
|Perdió
|Chilavert (0)
|14
|13/04/1997
|Recopa Sudamericana 1997
|River
|Ganó
|Chilavert (2)
|15
|29/03/2012
|Copa Argentina 2011-2012
|Rosario Central
|Perdió
|German Montoya (0)
|16
|24/05/2012
|Libertadores 2012
|Santos
|Perdió
|Marcelo Barovero (0)
|17
|17/04/2013
|Copa Argentina 2012-2013
|Olimpo
|Perdió
|Sebastián Sosa (0)
|18
|09/09/2015
|Copa Argentina 2014-2015
|Lanús
|Perdió
|Alan Aguerre (0)
|19
|16/08/2016
|Copa Argentina 2016
|Juventud Unida (G)
|Perdió
|Alan Aguerre (1)
|20
|06/10/2017
|Copa Argentina 2017
|Huracán
|Ganó
|Rigamonti (2)
|21
|17/07/2018
|Copa Argentina 2018
|Central Córdoba de Santiago
|Perdió
|Lucas Hoyos (0)
|22
|16/05/2019
|Copa de la Superliga 2019
|Boca Juniors
|Perdió
|Lucas Hoyos (0)
|23
|07/04/2021
|Copa Argentina 2020-2021
|Talleres de Córdoba
|Perdió
|Lucas Hoyos (1)
|24
|16/05/2021
|Copa de la Liga 2021
|Racing
|Perdió
|Alexander Domínguez (0)
|25
|20/07/2023
|Copa Argentina 2023
|San Martín de San Juan
|Perdió
|Burian (0)
|26
|28/04/2024
|Copa de la Liga 2024
|Argentinos Juniors
|Ganó
|Marchiori (1)
|27
|05/05/2024
|Copa de la Liga 2024
|Estudiantes (LP)
|Perdió
|Marchiori (2)
|28
|02/09/2026
|Copa Argentina 2026
|Boca Juniors
|Perdió
|Marchiori (1)
|0
|20/11/2026
|Torneo Clausura 2026
|Belgrano
|Ganó
|Marchiori (3)
Fuente: El Gráfico
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