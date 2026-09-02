Riquelme, picante antes del Boca-Vélez: Messi, el mercado y «la María no tiene un hijo chorro»

Juan Román Riquelme dio una entrevista en TyC Sports, justo en la previa de un partido crucial para Boca, que se jugará el pase a los cuartos de final de la Copa Argentina, ante Vélez (este miércoles a las 21:15 en Córdoba). El presidente de la entidad Xeneize tocó varios temas.

Habló del retiro de Lionel Messi, del mercado de pases, de las obras de La Bombonera y también respondió a las críticas. Ahí, fue por una de sus acostumbradas respuestas «familiares» y largó: «La María, que es mi mamá, lo único que tiene claro es que tiene un hijo que no es ni chorro ni corrupto».

El arbitraje tampoco quedó afuera de la charla y sacó pecho por los jugadores que saltaron a primera desde las formativas. Acá, las 10 mejores respuestas de JR.

Arbitrajes y el nivel de Boca

«¿Qué tiene que ver Boca en lo que pasó entre Riestra-Vélez? Que el árbitro haga un buen partido, que podamos jugar bien y ganar. No estoy al tanto de lo que pasó, pero hay que confiar, pensar en el equipo que tenemos, hacer un buen partido y ojalá podamos avanzar».

«Boca juega bien, pasa que juega cada tres días. Se está viviendo el fútbol con mucho nervio, pero estoy contento con cómo está jugando Boca. Después de Riestra, el equipo ha ido creciendo, estamos contentos«.

Libro de pases

«Estamos muy contentos con el libro de pases que hicimos y con el plantel que tenemos. Cada vez que se lastima un jugador no podemos a salir a buscar a alguien. El DT quería a Montero y hoy defiende el arco de nuestro equipo, quería al lateral derecho que tiene que ya se ha recuperado de algunas molestias, creía que necesitaba un delantero con las condiciones de Villa y tuvimos la suerte de poder traerlo y Valencia es un jugador mundialista».

Aranda, Velasco y Villa

«Aranda es un jugador con muchas condiciones, técnicamente muy bueno. Le cambió la vida en muy poquitos meses, estuvo en amistosos de la Selección, estuvo con Messi y los muchachos, le hizo bien, estaba más serio que al comienzo. Tendrá una carrera larga de 10 o 15 años y de esta lesión no se va a acordar nadie«.

«Velasco el otro día hizo cosas buenas, le falta esa cuota de suerte. El hincha confía en Alan aunque a veces se escuchen algunos murmullos, le está exigiendo que demuestre todo lo que puede dar, lo viene haciendo bastante bien, viene haciendo muchos goles, él y Ascacibar son los que más goles vienen marcando, así que hay cosas positivas de Alan, tiene que confiar más en él y sin dudas va a ayudar al equipo«.

«Para mí, Sebastián Villa sigue siendo uno de los mejores delanteros del país».

El hincha y la cancha

«Siempre soñamos con ganar y ver al hincha de Boca contento. Soñamos con ganar campeonatos, no se puede prometer nada, pero tenemos ilusión«.

«Sobre la cancha, el día que tengamos posibilidades de ampliar, yo voy a decirte: ‘mirá tenemos posibilidades’. Ahora seguiremos trabajando con la gente que hace el proyecto y cuando lo presentemos, tenemos que estar seguros que lo podemos hacer. Lo que prometemos que vamos a hacer, lo cumplimos, y ahora estamos muy felices porque nos dieron el permiso de la unión de las parcelas para el polideportivo de las otras disciplinas. Así que los que juegan al vóley, futsal, básquet tendrán un polideportivo muy lindo».

Messi

«A Messi hay que agradecerle, qué más pedirle. Ha cumplido con todo lo que él y nosotros soñábamos. Si no es el mejor de todos los tiempos, está ahí nomás. Es único e irrepetible».

Román y Leo, en la despedida del 10 de Boca, hace tres años.

Las críticas

«Tratamos de ser lo más claros posibles, que la gente que tiene abonos hace muchos años tenga que pasar una lista, que el club le de posibilidad a otros socios, así no la pueden andar vendiendo; porque después dicen que Riquelme las vende. Dos fiscales dijeron que Riquelme no tenía nada que ver. La María, que es mi mamá, lo único que tiene claro es que tiene un hijo que no es ni chorro ni corrupto. Te puedo caer bien o mal, pero me rompí el lomo de chiquito para ser futbolista y la plata que gané me alcanza para vivir bien y para que mi familia viva bien«.