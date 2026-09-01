Sensible baja para Boca: se confirmó la lesión de Milton Delgado y no jugará ante Vélez

Milton Delgado sufrió una pequeña lesión muscular y no disputará el duelo ante Vélez de este miércoles. (Foto: (@milton_delgado05)

Antes de emprender viaje hacia Córdoba para afrontar el duelo de octavos de final de la Copa Argentina ante Vélez, este miércoles desde las 21.15, Boca Juniors sufrió una baja sensible: Milton Delgado se retiró de la práctica con una molestia y quedó descartado.

Según informó el periodista Emiliano Raddi, al joven mediocampista ya le realizaron los estudios médicos correspondientes y se confirmó que padece una distensión. De esta manera, no estará disponible para el cruce ante el Fortín ni para la visita a Gimnasia de Mendoza, que será este sábado.

La buena noticia para Rodolfo Arruabarrena es que en Boca apuntan a que Delgado pueda regresar para el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante San Pablo, programado para el martes 8 de septiembre en La Bombonera.

Además, el «Vasco» ya tendría definido a su reemplazante para el partido en el Mario Alberto Kempes. Se trata de Tomás Belmonte, quien viene de darle la victoria a Boca con un gol agónico ante Lanús y acompañaría a Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar en la mitad de la cancha.

Por otro lado, el centrodelantero Adam Bareiro fue operado de la hernia en la zona lumbar y apunta a regresar durante la pretemporada de enero de 2027.