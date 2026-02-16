River debuta por Copa Argentina frente a Bolívar: formaciones, hora y TV

El Millonario y el Cele se ven las caras por segundo año consecutivo.

River debuta este martes a las 22 por Copa Argentina frente a Ciudad Bolivar. El partido, correspondiente a los 32avos de final, se disputará en San Luis en el Estadio La Pedrera. El Millonario llega a este duelo en medio de una crisis futbolística, con dos derrotas seguidas y nulas señales de buen futbol.

Para este importante encuentro, Gallardo prepara algunos cambios en busca del funcionamiento esperado. Debido a la diferencia deportiva con el rival, el DT piensa un equipo más ofensivo y con más protagonismo.

Santiago Beltrán se mantendrá en el arco. Se espera que Armani regrese al once titular frente a Vélez. En defensa, habrá una modificación. Marcos Acuña no estará presente por un cuadro febril y será reemplazado por Matías Viña.

También podría ingresar Paulo Díaz, por el flojo presente de Lautaro Rivero. El chileno no iba a ser tenido en cuenta en este 2026 pero ante el mal rendimiento de la zaga central podría tener una inesperada oportunidad.

Luego de cumplir una fecha de suspensión frente a Argentinos, Fausto Vera volverá al equipo titular en lugar de Kevin Castaño, de muy flojo partido ante el Bicho. Los que se mantendrán serán Aníbal Moreno, Tomás Galván y Juan Fernando Quintero.

La parte ofensiva es el sector con más incógnitas del equipo. El Muñeco apostó por Ruberto en La Paternal pero no funcionó. Se espera que en San Luis jueguen dos puntas y hay tres nombres para ocupar los lugares: el mencionado Ruberto, Colidio y Salas. El panorama se aclarará después de la práctica de este lunes.

Bolívar y una oportunidad imperdible

El pasado viernes, Bolívar disputó un partido histórico en su corta historia: debutó en la segunda categoría del futbol argentino. El equipo del interior de la provincia de Buenos Aires igualó 1-1 de visitante frente a Godoy Cruz en su estreno en la Primera Nacional.

Luego de este encuentro, los Celestes viajaron a la provincia puntana y disputaron un amistoso/práctica ante Estudiantes de San Luis. La particularidad es que enfrentará por segundo año consecutivo al Millonario, ya que en los 32avos de final de la edición 2025, River ganó 2-0 y avanzó. Para este martes, se espera un 5-4-1, esquema defensivo para cortar el juego asociado del equipo de Gallardo.

Formaciones, hora y TV

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio o Ian Subiabre y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Bolivar: Agustín Rufinetti; Emanuel Cuello, Elías Martínez, Ezequiel Navarro, Agustín Paredes; Nahuel Yeri, Brian Quintana, Tomás Rambert, Guillermo Sánchez, Arnaldo González; Khalil Caraballo. DT: Diego Funes.

TV: TyC Sports.

Hora: 22:00

Árbitro: Nicolás Ramírez.