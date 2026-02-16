Boca podría perder a Paredes para el partido ante Racing
El capitán del Xeneize salió reemplazado en el complemento en el empate ante Platense y podría perderse el encuentro de este viernes ante la Acadamia.
El Xeneize volvió a dejar una imagen preocupante este domingo, tras empatar 0-0 frente a Platense en La Bombonera. El equipo de Claudio Úbeda nunca encontró funcionamiento y los rendimientos individuales estuvieron por debajo de lo esperado.
Uno de los que no logró destacarse fue Leandro Paredes. El capitán no comenzó el año en su mejor nivel, en un equipo sin ideas y que por momentos luce desorientado en la cancha. Además, ante el Calamar se retiró a los 39 minutos del segundo tiempo por una molestia en el tobillo derecho y está en duda para el encuentro del viernes ante Racing Club.
El mediocampista arrastra esa dolencia desde las semifinales del Torneo Clausura, justamente ante la Academia, cuando recibió una dura infracción. La lesión le genera cada vez más dolor y este domingo, al salir del campo habría expresado: “No puedo pisar”, antes de dejarle su lugar a Milton Delgado a cinco minutos del final.
Durante la semana será evaluado día a día en Boca Predio para determinar si llega en condiciones al clásico del viernes en La Bombonera. Úbeda deberá decidir si lo mantiene en el once inicial ante una parada exigente como la que representa el equipo de Gustavo Costas o si opta por preservarlo para evitar que la lesión se agrave y lo margine por más tiempo.
Por otra parte, Santiago Ascacibar terminó el partido con una molestia muscular y encendió las alarmas, aunque finalmente se trató solo de un calambre y volvería a ser titular. Además, todo indica que Carlos Palacios volverá a ser convocado tras perderse las primeras cinco fechas.
