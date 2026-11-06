River descansa hasta los octavos de final del Clausura: cómo evolucionan los lesionados y sus posibles rivales

Lucas Beltrán se sacó la mufa ante Aldosivi y marcó su primer gol desde su regreso a River. (Foto: Clarín Fotografía)

River cerró la fase regular del torneo Clausura con una victoria ante Aldosivi en Mar del Plata y ahora tendrá dos semanas para preparar los playoffs. El Millonario quedó muy cerca de asegurarse la localía en los octavos de final y espera por la evolución de tres futbolistas que arrastran distintas lesiones.

Juan Cruz Meza, Aníbal Moreno y Fausto Vera son los jugadores que actualmente se encuentran en recuperación. El juvenil sufrió un desgarro en el isquiotibial durante el Superclásico ante Boca, mientras que Moreno padece una lesión lumbar y Vera arrastra un desgarro desde el encuentro frente a Belgrano.

En los próximos días, los tres realizarán trabajos especiales para avanzar en sus respectivas rehabilitaciones. Incluso, no se descarta que el cuerpo técnico implemente jornadas de doble turno para intensificar la preparación, una posibilidad que el propio Leonardo Ponzio adelantó en conferencia de prensa.

El objetivo es que puedan estar a disposición para el comienzo de los playoffs, aunque sus evoluciones marcarán los tiempos. Por lo pronto, River ya sabe que no contará con Gonzalo Montiel, quien recibió tres fechas de suspensión tras su expulsión ante Boca. Lucas Martínez Quarta, en cambio, ya cumplió su sanción y estará habilitado.

River se acerca a la localía y espera por su rival

El Millonario terminó cuarto en la Zona B, con 26 puntos, y prácticamente se aseguró jugar los octavos de final en el Monumental. Sin embargo, todavía existe una mínima posibilidad de que pierda ese lugar: Barracas Central puede superarlo, pero para eso necesita vencer este viernes a Racing por seis o más goles, un resultado muy poco probable.

De esta manera, el equipo de Ponzio ya empieza a mirar hacia el fin de semana del 21 y 22 de noviembre, cuando se disputarán los octavos de final. Los cuartos están previstos para el 29 de noviembre, las semifinales para el 6 de diciembre y la final se jugará el sábado 12 en el Estadio Único de La Plata.

Si mantiene el cuarto puesto, River enfrentará al quinto de la Zona A. Defensa y Justicia (4°) y Lanús (5°) aparecen como los principales candidatos a ocupar ese lugar, aunque también hay otros equipos con posibilidades, como Vélez (tercero, con 28 puntos) y Newell’s (sexto, con 22).

El Halcón, que suma 28 unidades, actualmente está cuarto y visitará a Boca este sábado, mientras que Lanús, quinto con 25, viajará a Santiago del Estero para enfrentar a Central Córdoba el domingo. Ambos tienen una diferencia de gol de +7 y todavía deben definir sus posiciones en la tabla.