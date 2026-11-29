Netflix cierra el año con un calendario cargado de estrenos para diciembre de 2026 en Argentina y Latinoamérica, que suma 19 series y 15 películas además de documentales y especiales navideños. Entre los lanzamientos principales sobresale Felicidades, la comedia que vuelve a reunir en pantalla a Adrián Suar y Griselda Siciliani.

Dirigida por el cineasta español Álex de la Iglesia, la película adapta la exitosa obra teatral de Mariano Pensotti, que en 2024 convocó a más de 135.000 espectadores en las salas. El elenco reúne a Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal y Mónica Raiola, junto con una participación especial de Diego Capusotto.

Según detalla la sinopsis oficial difundida por la plataforma: «Un marido intenta evitar una crisis de pareja organizando una celebración especial de cumpleaños para su esposa. Lo que debería ser una noche perfecta se convierte en caos con la llegada de una vidente. Los invitados quedan atrapados en sus propias mentiras dentro de una casa que parece tener vida propia».

Producciones argentinas, apuestas regionales y tanques internacionales

La presencia argentina en el catálogo de diciembre incluye también a Nicolás Francella en En nombre de otro, el thriller dirigido por Oriol Paulo junto a Mario Casas y Blanca Suárez, que se estrena el 11 de diciembre. Una semana más tarde, el 18 de diciembre, llegará Más allá de la sociedad, la serie documental de J. A. Bayona sobre lo que atravesaron los sobrevivientes de la tragedia de los Andes después del rescate de 1972.

En el plano latinoamericano, la plataforma incorpora la segunda parte de la producción mexicana La ley de Alicia, la ficción colombiana En diciembre llegaban las brisas y Secreto millonario, el reality conducido por Adela Micha en México. Entre los tanques internacionales sobresalen la nueva versión de Orgullo y prejuicio, Las nuevas desventuras de Cliff Booth con Brad Pitt y la sexta y última temporada de Emily en París.

La programación mensual también contempla lanzamientos escalonados por entregas. El anime Steel Ball Run: JoJo’s Bizarre Adventure concluye su tanda semanal el 4 de diciembre, mientras que el drama coreano A paso lento e intenso se divide en tres partes que estarán disponibles los viernes 11, 18 y 25 de diciembre.

Calendario completo de series que llegan a Netflix en diciembre de 2026

El listado de 19 series y realities confirmados por Netflix para diciembre de 2026 en Argentina y la región se distribuye según el siguiente cronograma oficial:

1 de diciembre: Trinity , thriller de Jed Mercurio con Gugu Mbatha-Raw y Richard Madden, sobre una oficial naval que descubre secretos que vinculan al secretario de Defensa con una amenaza global.



, thriller de Jed Mercurio con Gugu Mbatha-Raw y Richard Madden, sobre una oficial naval que descubre secretos que vinculan al secretario de Defensa con una amenaza global. 2 de diciembre: El buen jefe , historia en la que el director de una fábrica italiana de volantes intenta sostener el negocio familiar sin descuidar su vida personal.



, historia en la que el director de una fábrica italiana de volantes intenta sostener el negocio familiar sin descuidar su vida personal. 3 de diciembre: Orgullo y prejuicio , miniserie de seis episodios escrita por Dolly Alderton, con Emma Corrin como Elizabeth Bennet y Jack Lowden como el señor Darcy.



, miniserie de seis episodios escrita por Dolly Alderton, con Emma Corrin como Elizabeth Bennet y Jack Lowden como el señor Darcy. 4 de diciembre: En diciembre llegaban las brisas , producción colombiana basada en la novela de Marvel Moreno, sobre cuatro amigas de la Barranquilla de 1958 que desafían lo que sus familias esperan de ellas.



, producción colombiana basada en la novela de Marvel Moreno, sobre cuatro amigas de la Barranquilla de 1958 que desafían lo que sus familias esperan de ellas. 4 de diciembre: Selling Sunset , temporada 10, en la que cuatro agentes nuevos se suman a la inmobiliaria de lujo y ponen a prueba las alianzas internas.



, temporada 10, en la que cuatro agentes nuevos se suman a la inmobiliaria de lujo y ponen a prueba las alianzas internas. 4 de diciembre: Steel Ball Run: JoJo’s Bizarre Adventure , último capítulo de la tanda semanal que el anime estrenó los viernes desde el 25 de septiembre.



, último capítulo de la tanda semanal que el anime estrenó los viernes desde el 25 de septiembre. 5 de diciembre: El don , serie coreana con Kim Woo-bin como un entrenador con un ojo especial para el talento en el béisbol, que lleva a un equipo escolar a pelear arriba.



, serie coreana con Kim Woo-bin como un entrenador con un ojo especial para el talento en el béisbol, que lleva a un equipo escolar a pelear arriba. 9 de diciembre: La ley de Alicia , parte 2, con los capítulos 11 al 20 de la serie mexicana protagonizada por Fernanda Castillo, sobre una abogada que vuelve a ejercer después de veinte años.



, parte 2, con los capítulos 11 al 20 de la serie mexicana protagonizada por Fernanda Castillo, sobre una abogada que vuelve a ejercer después de veinte años. 10 de diciembre: El asesinato de JonBenét Ramsey , reconstrucción del caso, las fallas de la investigación y el caos mediático alrededor de los padres de la nena.



, reconstrucción del caso, las fallas de la investigación y el caos mediático alrededor de los padres de la nena. 11, 18 y 25 de diciembre: A paso lento e intenso , drama coreano de 22 episodios protagonizado por Song Hye-kyo y Gong Yoo sobre el nacimiento del mundo del espectáculo en Corea del Sur, con estreno en tres partes.



, drama coreano de 22 episodios protagonizado por Song Hye-kyo y Gong Yoo sobre el nacimiento del mundo del espectáculo en Corea del Sur, con estreno en tres partes. 15 de diciembre: No necesitan presentación con David Letterman , temporada 7, que cuenta entre sus invitados con Matt Damon, Julia Roberts, Jimmy Kimmel y el escalador Alex Honnold.



, temporada 7, que cuenta entre sus invitados con Matt Damon, Julia Roberts, Jimmy Kimmel y el escalador Alex Honnold. 16 de diciembre: La jaula , temporada 2, donde Curtis se perfila como nueva figura de las artes marciales mixtas, entre celos, traiciones y rivalidades.



, temporada 2, donde Curtis se perfila como nueva figura de las artes marciales mixtas, entre celos, traiciones y rivalidades. 17 de diciembre: Tierra desacostumbrada , serie de ocho episodios protagonizada por Freida Pinto y basada en los cuentos de Jhumpa Lahiri, sobre una comunidad de origen indio en Boston.



, serie de ocho episodios protagonizada por Freida Pinto y basada en los cuentos de Jhumpa Lahiri, sobre una comunidad de origen indio en Boston. 17 de diciembre: Quiztopía , ficción en la que una chica y un grupo de rebeldes enfrentan al conductor de un concurso en un Japón alternativo.



, ficción en la que una chica y un grupo de rebeldes enfrentan al conductor de un concurso en un Japón alternativo. 18 de diciembre: Más allá de la sociedad , serie documental de tres episodios en la que sobrevivientes y familiares cuentan qué pasó después del rescate en la cordillera de los Andes en 1972.



, serie documental de tres episodios en la que sobrevivientes y familiares cuentan qué pasó después del rescate en la cordillera de los Andes en 1972. 18 de diciembre: Secreto millonario , versión mexicana del reality conducida por Adela Micha, en la que 12 famosos intentan descubrir quién esconde el premio.



, versión mexicana del reality conducida por Adela Micha, en la que 12 famosos intentan descubrir quién esconde el premio. 18 de diciembre: La buena vida , comedia animada para adultos sobre dos amigos en la ruina que trabajan en una empresa de comida de Londres.



, comedia animada para adultos sobre dos amigos en la ruina que trabajan en una empresa de comida de Londres. 24 de diciembre: Emily en París , temporada 6, entrega final de la serie protagonizada por Lily Collins, en la que Emily toma decisiones que ponen a prueba sus lealtades.



, temporada 6, entrega final de la serie protagonizada por Lily Collins, en la que Emily toma decisiones que ponen a prueba sus lealtades. 30 de diciembre: The Later Daters, temporada 2, reality en el que cinco mujeres solteras vuelven a salir a las citas.

Todas las películas y documentales que se estrenan en diciembre de 2026

En el apartado cinematográfico, el catálogo incorpora 15 largometrajes, documentales y especiales, encabezados por la producción argentina Felicidades, que aún aguarda confirmación oficial de su día exacto de lanzamiento: