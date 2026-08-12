Del descarte a la puesta en valor: Neuquén busca otro destino para el vidrio

La secretaría de Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén llevó al Hackatón organizado por la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo (ANIDE) un desafío concreto: transformar el vidrio recuperado en recursos locales, sin sacarlo de cada municipio, mediante tecnologías de bajo costo y bajo consumo energético.

La propuesta se presentó en Plaza Huincul y se enfocó en la realidad de las localidades neuquinas que acumulan este material. El encuentro, que reunió a equipos técnicos, profesionales, emprendedores e instituciones, funcionó como un laboratorio de ideas orientado a problemas ambientales específicos.

Ambiente, área dependiente del ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, planteó la necesidad de sumar ciencia, tecnología e innovación a la gestión de residuos sólidos urbanos, con énfasis en el vidrio que hoy sale del circuito productivo.

El desafío de valorizar el vidrio en los municipios de Neuquén

En numerosos municipios de la provincia, los programas de recuperación de vidrio chocan contra una misma traba: la imposibilidad de comercializar ese material. Las largas distancias hasta los centros de reciclaje y el bajo precio de mercado provocan que el costo del transporte supere el valor de venta.

El resultado se traduce en toneladas de vidrio acumuladas en galpones municipales, con pérdida de calidad a lo largo del tiempo, o en un regreso de ese material a basurales a cielo abierto.

La tecnología industrial tradicional para reciclar vidrio tampoco aparece como alternativa inmediata. Los hornos de alta temperatura, la infraestructura especializada y el elevado consumo energético exigen una escala que la mayoría de los municipios neuquinos no puede sostener. Esa brecha entre la recuperación local y el reciclaje industrial dejó a muchas localidades sin opciones claras para la valorización del material.

Frente a este escenario, la secretaría de Ambiente propuso en el Hackatón una consigna concreta: «¿Cómo transformar los residuos de vidrio en recursos locales sin moverlos de la localidad?«. La intención apuntó a disparar ideas para el uso del vidrio dentro de cada municipio, mediante tecnologías sencillas, de bajo costo y adaptadas a las capacidades locales.

Como caso de estudio, los equipos trabajaron con la experiencia de Loncopué, una localidad que impulsa desde hace años políticas de separación y recuperación de residuos, pero que enfrenta las mismas limitaciones para encontrar canales estables de valorización del vidrio. Este ejemplo permitió aterrizar el desafío en datos reales, volúmenes concretos y condiciones operativas específicas.

Durante la jornada se cruzaron miradas de especialistas, desarrolladores, referentes municipales y emprendedores. El intercambio apuntó a soluciones que integren al vidrio en nuevos usos productivos y sociales, con opciones como insumos para construcción, elementos urbanos, piezas artesanales o aplicaciones en infraestructura local.

El eje central pasó por la posibilidad de agregar valor en origen y evitar el traslado de grandes volúmenes hacia otros centros.

Desde la secretaría de Ambiente y Recursos Naturales destacaron el rol del Hackatón como espacio de trabajo colaborativo y laboratorio de innovación pública. También valoraron la decisión de ANIDE de incorporar la problemática del vidrio en la agenda del encuentro y de orientar esfuerzos hacia tecnologías desarrolladas en la provincia.

Según el organismo, estos procesos fortalecen la economía circular, aportan herramientas concretas para la gestión integral de residuos sólidos urbanos y acompañan a los municipios en la búsqueda de soluciones ambientales sostenibles y acordes a la realidad neuquina.