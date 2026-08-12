Detectaron una falla estructural en uno de los lugares más emblemáticos de Neuquén

El monumento a San Martín, uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad de Neuquén, está siendo remodelado y reparado luego que se detectara una falla estructural.

El deterioro fue advertido durante el control de los monumentos y espacios patrimoniales de la ciudad, por lo que se pusieron en marcha las tareas necesarias para reparar y preservar el lugar.

Qué sucedió con el Monumento a San Martín

“Se observó que tiene una falla estructural y que se está socavando uno de sus laterales, por lo que requiere una reparación”, explicó Luciana De Giovanetti, secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional.

En esa línea, destacó que las obras tienen como objetivo principal preservar el Monumento a San Martín: “ese lugar simbólico y de identificación de la ciudadanía”.

Actualmente se está instalando el cerco perimetral para comenzar con los trabajos y por una cuestión de seguridad. “Es un lugar con gran circulación de peatones y vehículos. El cerco es para preservar la integridad de la ciudadanía”, remarcó.

Se valló la zona mientras se realizan las reparaciones al monumento. Foto Cecilia Maletti.

Además de arreglar la falla estructural, De Giovanetti contó que «se va a aprovechar para realizar las obras eléctricas e hidráulicas necesarias para garantizar las condiciones óptimas del monumento”.

También señaló que el municipio trabajó con la Asociación Sanmartiniana que se ocupa de la preservación del patrimonio histórico vinculado al monumento.

La funcionaria aclaró que el acto del 17 de agosto por la conmemoración el Paso a la Inmortalidad del General San Martín se realizará en la explanada del monumento.