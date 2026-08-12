Más de cien artistas representan a Río Negro en un certamen nacional de folklore

La instancia nacional se desarrolla del 12 al 16 de agosto en Córdoba y reúne a los ganadores de los selectivos provinciales. Foto: gentileza

Una delegación de alrededor de 120 artistas representa a Río Negro en el certamen nacional Pequeños y Grandes Artistas (PyGA), que se desarrolla esta semana en Córdoba.

La delegación está integrada por los ganadores del selectivo realizado en Luis Beltrán durante mayo, y coordinados por los delegados Laura Escobar y Hernán Cuevas.

De Río Negro a Córdoba

De acuerdo a Laura Escobar, delegada del grupo, el centenar de seleccionados proviene de distintas zonas de la provincia, incluyendo artistas de Catriel, Lamarque, Regina, Ingeniero Huergo, Roca, Viedma y San Antonio Oeste, entre otros.

Participantes rionegrinos rumbo al certamen nacional de música, danza y folklore que se desarrollará en La Falda, Córdoba. Foto: gentileza

En este sentido, el viaje fue coordinado con acompañamiento de la Secretaría de Estado de Juventud, Deporte y Cultura, quienes ayudaron a financiar el colectivo que transportó a 50 de los participantes. Mientras que el resto se trasladó por medios particulares.

Jóvenes de toda la provincia participarán en la competencia nacional de música y danza

El grupo de artistas se encuentra principalmente constituido por parejas y conjuntos de danza que participarán en la categoría tradicional y femenino.

Además, contará con gran participación en las áreas de malambo femenino y masculino, solistas vocales y un espacio en Paisanita.

Mientras que las categorías en que van a participar serán principalmente de jóvenes y adolescentes, con catorce espacios en el grupo de menores y diez en el rango juvenil.

Además, cuatro de los grupos seleccionados participarán en la categoria «Semillita», con niños y niñas de hasta 9 años, y dos en la sección adultos. Finalmente, la Agrupación Folklórica Wenuy, con sede en Lamarque, estará concursando en categoría única.

Dato 31 categorías contarán con la presencia de artistas rionegrinos.

¿En qué consiste PyGA?

El certamen reúne a artistas infantiles, jóvenes y adultos de distintas provincias con el fin de promover la danza y el canto folklórico argentino.

En este sentido, desde la provincia se destacó la experiencia compartida de los jóvenes representantes que permanecerán en Córdoba hasta el domingo.

Niños y niñas seleccionados en Beltrán durante mayo, para el certamen nacional de Pequeños y grandes artistas. Foto: gentileza

La competencia estará distribuida por categoría y edades, y se evaluará aspectos como técnica, interpretación, musicalización, vestuario y, según la disciplina, la fidelidad a las expresiones tradicionales del folklore.

Además, en el caso del malambo, se consideran las mudanzas de ropa, ritmo y postura, mientras que los solistas serán evaluados por su afinación, fraseo y respiración.