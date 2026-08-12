Se formalizaron siete alianzas para la elección de convencionales en Bariloche

Apoderados de la UCR y la CC-ARI al momento de la presentación en Viedma. Foto: Marcelo Ochoa.

El acuerdo entre la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica y de dos frentes integrados por partidos de la izquierda fueron los últimos en presentarse este miércoles ante la Justicia Electoral, con sede en Viedma, para la elección de Convencionales Constituyentes de Bariloche prevista para el 1 de noviembre próximo.

La UCR y la CC ARI constituyeron Acuerdo Cívico por Bariloche y, en simultáneo, fue presentado en la ciudad lacustre por el exintendente radical Marcelo Cascón y el legislador arista Javier Acevedo.

En tanto, entre los partidos de izquierda no hubo acuerdo y llegarán a la elección de noviembre con dos alternativas. Por un lado la Izquierda de los Trabajadores y el Movimiento Socialista de los Trabajadores se presentarán como Frente la Izquierda de los Trabajadores PTS-MST y el Partido Obrero y la Izquierda por una Opción Socialista conformaron el Frente de Izquierda por el Socialismo.

A eso se suman los movimientos conocidos en días anteriores. Los oficialismos local y provincial se inscribieron como alianza electoral transitoria con la denominación Estamos Haciendo Bariloche, integrada por el Partido Unión y Libertad (PUL) y Juntos Somos Río Negro (JSRN).

El Partido Justicialista encabeza Fuerza Bariloche que integran además, Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad, Partido Frente Grande, Comunidad Organizada, Incluyendo Bariloche y Tres Banderas Bariloche. Desde ese espacio confirmaron que también adhieren Patria Grande, Parte, Kolina, Partido Comunista, Partido del Trabajo y del Pueblo y organizaciones políticas y sociales de la ciudad.

El Frente Renovador, Solidaridad y Unidad por Río Negro, e Instrumento Electoral por la Unidad Popular le dieron forma +Bariloche Sumar Sur, mientras que La Libertad Avanza, Pro Propuesta republicana, el Movimiento de Apertura Democrática y Bariloche Unidos se presentarán como la alianza La Libertad Avanza en Bariloche.

El PJ a la cabeza de un amplia abanico de partidos

El peronismo encabeza un amplio conjunto de fuerzas políticas para darle forma a la alianza Fuerza Bariloche.

El acuerdo fue suscripto por María Eugenia Martini, por el Partido Justicialista; Laura de la Rosa, por Nuevo Encuentro; Iris Lorena Villarroel, por el Frente Grande; Pedro Naón, por Comunidad Organizada; Federico López Lambert, por Tres Banderas Bariloche, y Andrea Galaverna, por Incluyendo Bariloche.

Según indicaron desde ese espacio cuenta con el respaldo de los ediles Roxana Ferreyra, Leandro Costa Brutten y Julieta Wallace, la senadora Ana Marks y la diputada Adriana Serquis.

Radicales y aristas: un acuerdo por Bariloche

Marcelo Cascón y Javier Acevedo encabezaron la presentación de la fuerza que reúne a la UCR y la CC-ARI, mientras que la constitución formal fue firmada por el presidente del radicalismo, Ariel Bernatene; y el vicepresidente del ARI, Dianco Martin Chiacchiarini.

Según explicaron la alternativa se basa en «la institucionalidad, la transparencia y el equilibrio democrático» y se reedita «rescatando la histórica experiencia del Acuerdo Cívico y Social de 2009, cuando la confluencia de nuestras fuerzas políticas permitió ganar las elecciones legislativas y marcar un punto de inflexión frente a las hegemonías de turno».

Pidieron que la convención no sea «una disputa de estructuras partidarias ni una extensión de las confrontaciones políticas provinciales o nacionales» sino «abierta a la participación, al diálogo y a la construcción de consensos».

La izquierda con dos alternativas

El Frente la Izquierda de los Trabajadores es la propuesta presentada por la Izquierda de los Trabajadores y el Movimiento Socialista de los Trabajadores.

Tras el acuerdo, desde la agrupación indicaron que «queremos llevar las demandas de la Bariloche profunda, la que no sale en los medios y quieren ocultar el intendente Walter Cortés y el gobernador Alberto Weretilneck».

Lamentaron que «no se pudo avanzar en un único frente de toda la izquierda en la ciudad» y responsabilizaron al Partido Obrero por agresiones sufridas en «actividades anteriores»