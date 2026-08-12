Cuál fue el descargo del hombre que dañó un área protegida de San Juan y cuánto podría recibir de multa

El hombre que quedó incrustado con su camioneta en Pampa del Leoncito, San Juan, se presentó ante la Justicia para exponer su defensa. El hecho causó revuelo en la provincia dado que el ingreso de su vehículo dejó surcos en un área protegida y los daños podrían tardar un siglo en recuperarse.

El conductor quedó vinculado al expediente contravencional que busca determinar el daño provocado sobre la planicie. Según informaron medios locales, el juez de Paz Andrés Troche confirmó que el hombre se presentó a realizar su descargo.

La defensa del conductor por su ingreso a la Pampa del Leoncito

La principal explicación del hombre ante la Justicia fue el desconocimiento de las restricciones para acceder al sector. También habría señalado que la zona no contaba con suficiente señalización para advertir las condiciones de ingreso.

Sin embargo, Troche sostuvo que los accesos a la Pampa del Leoncito tienen carteles con información sobre las actividades permitidas, las prohibidas y las condiciones para circular. El juez también indicó que, durante su declaración, el conductor mencionó la oscuridad y la presencia de agua sobre el terreno.

Según la versión expuesta ante el magistrado, esas condiciones del terreno habrían incidido en lo ocurrido y tomado por sorpresa al conductor. Troche aclaró además que el hombre permaneció en libertad y que, desde el Juzgado de Paz, no se dispuso ninguna restricción sobre su persona.

El expediente continuará bajo las disposiciones del Código de Faltas y Contravenciones de San Juan. La Justicia deberá establecer la existencia y magnitud del daño y determinar las responsabilidades correspondientes por el ingreso de la camioneta al área protegida.

Cuánto podría pagar el conductor por dañar el área protegida

Por el hecho, el hombre podría recibir una multa de hasta $1.000.000, de acuerdo con el artículo aplicado en el expediente. “Eso es el máximo que prevé ese artículo para ese tipo de daño”, precisó Troche.

Mientras avanzan los informes técnicos, la Toyota Hilux permanecerá enterrada en el lugar. La decisión busca evitar que una maniobra para retirarla provoque nuevas marcas sobre la superficie, que actualmente presenta una importante acumulación de agua.

El juez pidió la intervención de la Dirección de Patrimonio, cuyos especialistas deberán determinar la existencia del daño, su gravedad y las posibilidades de extracción del vehículo. Hasta que se conozcan esos resultados, la camioneta quedará bajo custodia de Gendarmería Nacional, en coordinación con la Policía de San Juan.

El hombre había recorrido cerca de 1,5 kilómetros dentro del sector restringido antes de quedar atrapado. Para intentar salir, retrocedió entre 200 y 300 metros y dejó surcos de hasta 25 centímetros; luego retiró una moto que llevaba en la camioneta y se alejó del lugar, dejando nuevas marcas.

Con información de La Nación