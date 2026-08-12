Camiones varados en Neuquén: cómo es el operativo para avanzar en tandas hacia Pino Hachado

Alrededor de 300 camiones permanecen este miércoles en Zapala a la espera de poder avanzar hacia Las Lajas y continuar luego hacia Chile por el paso internacional Pino Hachado. El movimiento coordinado por Provincia se realiza en tandas y queda sujeto a las condiciones de las rutas en medio del temporal de nieve.

En Zapala, los vehículos están concentrados entre la Zona Franca y el acceso Fortabat. Según pudo saber Diario RÍO NEGRO, el martes fueron liberados unos 150 camiones desde Zapala hacia Las Lajas y para este miércoles se prevé habilitar al menos otros 50, siempre que el estado de la ruta lo permita.

Cómo se organiza el operativo para liberar camiones hacia Pino Hachado

El jefe de la Brigada Rural de Zapala, Carlos Salazar, explicó que el procedimiento requiere coordinación entre las localidades donde se acumularon los transportes. Mientras Las Lajas regula el ingreso de camiones desde Zapala, desde esta última ciudad se organiza también la salida de vehículos retenidos en Cutral Co y Plaza Huincul. Así sucesivamente. Ayer, entre Senillosa y Plottier había más de 170 transportistas varados.

Las localidades se encuentran con su capacidad al límite por la cantidad de vehículos pesados que tienen como destino Chile. Por eso, el esquema consiste en habilitar grupos de camiones de manera progresiva y avanzar hacia Pino Hachado únicamente cuando las condiciones de circulación ofrezcan un margen seguro.

El gobierno de Neuquén colaboró este martes con el despeje de la ruta en Pino Hachado. El trabajo se realizó con dos fresadoras de nieve.

El operativo también está condicionado por el estado de la Ruta 40. En el tramo entre Zapala y Las Lajas, Vialidad Nacional informó este miércoles que la circulación requiere extrema precaución, debido a la calzada húmeda y a la posible formación de hielo, con equipos y personal trabajando en el sector.

En el tramo entre Zapala y Rinconada, en tanto, permanece restringido el tránsito para transporte de cargas y pasajeros por la presencia de nieve y hielo sobre la calzada. Los vehículos livianos pueden circular, aunque con cadenas obligatorias, mientras continúan las tareas preventivas y operativas.

Autódromo de Centenario: cómo asisten a los camioneros durante el temporal

Mientras se organiza el movimiento hacia la cordillera, otro de los puntos donde se concentra la asistencia es el Autódromo de Centenario, donde permanecen transportistas afectados. Allí se realizan controles y atención sanitaria, además de brindar alimentos y acompañamiento.

El dispositivo reúne a personal de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, junto con efectivos de la Policía del Neuquén y el Ejército Argentino. La asistencia forma parte de un despliegue que también alcanza a otras localidades.

El trabajo incluye la coordinación de recursos sanitarios, logísticos y de seguridad en los distintos lugares donde fueron derivados o permanecen los transportistas. Las tareas se mantienen mientras continúan las condiciones adversas en la zona cordillerana.

Las autoridades también siguen atentamente la situación del Paso Cristo Redentor, en Mendoza, cuya eventual apertura podría modificar el movimiento de los camiones que permanecen en territorio neuquino.