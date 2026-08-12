Viedma licita un servicio para reforzar la recolección de ramas durante la temporada de poda

Viedma abrió una licitación de $60 millones para retirar los residuos verdes tras la temporada de poda. Foto: Marcelo Ochoa

La Municipalidad de Viedma abrió una licitación pública con un presupuesto de $60 millones para contratar el servicio de recolección de ramas y residuos vegetales en distintos sectores de la ciudad.

La apertura de ofertas está prevista para el próximo martes y contempla la tercerización del servicio distribuido en dos zonas de recolección que incluirá el uso de un carro, un camión y el personal.

Ramas y residuos vegetales en Viedma: el retiro puede demorar hasta 72 horas

De acuerdo al secretario de Servicios, Espacios Públicos y Ambiente, Juan Casadei, el municipio recibe pedidos de los vecinos y también realiza recorridos para detectar acumulaciones de ramas.

En este sentido, la normativa municipal establece que los vecinos pueden dejar hasta un metro cúbico de residuos vegetales, equivalente al volumen de un bolsón de arena, para ser retirado en un plazo estimado de hasta 72 horas.

Cuando se supera ese volumen, el propietario debe encargarse de trasladar los residuos hasta la planta del Girsu, o se le puede aplicar una multa en caso de identificarlo.

«Lamentablemente, los vecinos no están cumpliendo con la ordenanza y, en muchos casos, nos tenemos que hacer cargo igual porque sino quedan», manifestó el secretario.

Temporada de poda y correcto manejo residual

La licitación pública Nº 11/2026 prevé abarcar toda la ciudad en un esquema de dos partes, que incluirá la contratación de dos camiones, dos carros y al menos cuatro trabajadores.

La recolección corresponde al refuerzo durante la época de poda, cuando aumenta la cantidad de residuos vegetales que quedan en la vía pública.

En este sentido, el funcionario señaló que muchas intervenciones responden más a una cuestión de costumbre que a una necesidad concreta del arbolado y remarcó que evitar una poda innecesaria también puede significar un ahorro para los vecinos.

«Es importante que, de no ser necesario, no se efectúe una poda. La poda se hace siempre y cuando el árbol lo requiera», sostuvo.

La apertura de sobres será el 18 de agosto a las 10, en la Dirección de Gestión de la Secretaría de Servicios, Espacios Públicos y Ambiente, y se espera dar inicio a los servicios una semana después de contar con las ofertas.