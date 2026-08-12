Neuquén Habita: Rolando Figueroa firmó convenios para construir viviendas y sumar servicios en tres localidades

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, firmó esta semana convenios con Carlos Koopmann, intendente de Zapala, Lucrecio Varela, mandatario de Las Coloradas, y Ramón Rioseco, jefe comunal de Cutral Co.

Los acuerdos prevén la ejecución de obras de viviendas y la provisión de servicios en el marco del Plan Neuquén Habita, con el objetivo de mejorar las condiciones habitacionales en la provincia.

Viviendas, servicios y un complejo para adultos mayores

Las obras contempladas incluyen la construcción de 49 viviendas en Cutral Co, como primera etapa de un plan habitacional de 150 unidades que se prevé iniciar este año en la localidad. Además, se registraron 101 inscriptos de la localidad a la línea de créditos de Neuquén Habita.

Rioseco indicó que el proyecto comprende “el aporte del 60% de la provincia a través de la ADUS, y el 40% la ejecución por parte del municipio”.

En Zapala se ejecutarán 32 viviendas y un Centro Integral para Personas Mayores, mientras que en Las Coloradas se dotará de energía eléctrica, gas y agua potable a 35 lotes.

La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, detalló que el complejo para adultos mayores de Zapala es el cuarto que se construye en la provincia.

El primero, ubicado en Neuquén capital, será inaugurado en los próximos meses, mientras que también se proyectan otros dos en Plaza Huincul y Plottier.

Destacó que estos complejos “van más allá de un lugar donde dormir, sino que son un espacio donde desarrollarse, encontrarse y pasar el día, con natatorio climatizado, huertas, parrillas, quincho y un lugar de rehabilitación”.

Soluciones habitacionales para la provincia

Bertoldi anunció que el 25 de agosto se hará el llamado a licitación para las empresas interesadas en ejecutar las 32 viviendas y el Centro Integral para Personas Mayores. “En dos o tres meses ya vamos a poder ver iniciada la construcción”, remarcó.

En Zapala también se están desarrollando 531 lotes con servicios. La ministra explicó que “dentro de esos 531 lotes, a través de IPVU y ADUS, vamos a construir 170 viviendas que se suman a otras 22 que también tenemos en ejecución”.

Por su parte, Koopman contó: “el gobernador nos pidió que el trabajo lo hagamos en conjunto, que pidamos que sea mano de obra local y, si se puede, que también todos los materiales sean de Zapala, la región y la provincia”.

Sobre las obras en Las Coloradas, Bertoldi precisó que “estamos iniciando la construcción de gas, energía eléctrica y agua para estos 35 nuevos lotes, que también posteriormente vamos a desarrollar un complejo de viviendas”.

En esa línea, Varela aseguró que las obras estarán finalizadas en 90 días y que se trabajará coordinadamente con EPEN, Hidenesa e IPVU. “La inversión es muy importante y son lotes que van a tener los servicios que hace unos años estaban esperando”, afirmó.