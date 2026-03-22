River no brilló, pero se quedó con la victoria ante Estudiantes de Río Cuarto con goles de Montiel y Salas

En un estadio Antonio Candini repleto, el cruce entre River y el León cordobés comenzó muy disputado. El conjunto visitante intentó asumir el protagonismo desde el inicio, aunque se encontró con un rival bien replegado, que apostó a responder de contra y no le permitió desplegar su mejor versión.

El trámite ofreció pocas situaciones claras y reflejó las dificultades del equipo de Eduardo Coudet para generar peligro. A los 37 minutos del primer tiempo, el árbitro Nazareno Arasa sancionó penal por una mano de Matías Valenti. Sin embargo, tras la intervención del VAR, corrigió su decisión al advertir que la infracción había sido fuera del área. El tiro libre posterior no generó peligro: Ian Subiabre probó por debajo de la barrera, sin éxito.

Antes del descanso, Aníbal Moreno estuvo cerca de romper el cero con un potente remate de larga distancia que fue desviado primero por Agustín Lastra y luego por Sergio Ojeda, quien logró despejar sobre la línea.

El VAR fue protagonista en Río Cuarto

En el complemento, el desarrollo se mantuvo equilibrado. A los 14 minutos, Estudiantes logró convertir a través de Tomás González, quien aprovechó un despeje corto de Lucas Martínez Quarta tras un centro de Martín Garnerone.

Sin embargo, el VAR -a cargo de Salomé Di Iorio-, convocó a Arasa para que revise la posición de González: el número 10 estaba inhabilitado en el momento en el que Garnerone envió el centro y el árbitro consideró que el despeje de Martínez Quarta no configuró una nueva jugada, por lo que sancionó fuera de juego.

Más tarde, Di Iorio volvió a llamar al juez principal por otra acción: Sebastián Driussi soltó la pelota dentro del área y recibió un pisotón de Facundo Cobos que Arasa interpretó como penal luego de la revisión. Gonzalo Montiel lo cambió por gol a los 25 minutos del complemento.

¡¡EL BOMBERO ABRIÓ UN PARTIDO MUY COMPLICADO PARA EL MILLO DE COUDET!! Cachete Montiel asumió la presión, enganó de gran manera a Lastra y tocó la pelota sutilmente para el 1-0 parcial de River ante Estudiantes de Río Cuarto. pic.twitter.com/QJ5D2fGrAK — SportsCenter (@SC_ESPN) March 22, 2026

Ya en tiempo de descuento, River liquidó el partido en una contra: Juan Fernando Quintero habilitó a Maxi Salas, que controló con la derecha y definió cruzado de zurda para sentenciar la historia por 2-0. El delantero, además, cortó una racha de 19 encuentros sin convertir.

SALAS LO LIQUIDÓ DE CONTRAGOLPE Y RIVER VENCIÓ A ESTUDIANTES DE RÍO CUARTO 2-0 ⚽🔥#LPFxTNTSports



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Sin brillar, el equipo de Coudet se llevó tres puntos fundamentales. Desde su llegada, suma puntaje ideal tras imponerse ante Huracán, Sarmiento y este último compromiso.