El golazo de Molina no alcanzó y Real Madrid se quedó con el clásico ante el Atleti

Vinicius Junior marcó un doblete clave para quedarse con el clásico ante el conjunto colchonero. (AFP)

Real Madrid se quedó con un triunfo clave por la fecha 29 de La Liga tras vencer a Atlético de Madrid en un clásico intenso y cambiante en el Santiago Bernabéu. Pese a un gran arranque del conjunto rojiblanco, el equipo de Álvaro Arbeloa reaccionó y terminó imponiéndose para seguir en la pelea por el campeonato.

El Atleti había comenzado mejor y logró abrir el marcador con una gran jugada colectiva: Giuliano Simeone metió una brillante asistencia de taco dentro del área para Ademola Lookman, que solo tuvo que empujarla para el 1-0.

¡GOLAZO ENORME DEL ATLÉTICO DE MADRID! La arrancó Julián Álvarez y asistió Giuliano Simeone para el gol de Lookman, que hace delirar al Colchonero. ¡1-0 contra Real Madrid en el Bernabéu!



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Sin embargo, el Merengue reaccionó con contundencia y logró dar vuelta el resultado. El primero fue de penal de Vinícius Júnior a los siete minutos del complemento y el segundo llegó tres minutos después: Federico Valverde aprovechó una desatención defensiva y puso en ventaja al Merengue.

Más tarde, el brasileño volvió a marcar: a los 27 minutos recibió por izquierda, encaró hacia el medio y la puso en el segundo palo, inatajable para Juan Musso, que volvió a ser titular.

Cuando parecía que el partido estaba definido, apareció Nahuel Molina con una verdadera joya: sacó un potente remate desde afuera del área, cruzado y al ángulo, imposible para Trubin, para descontar y poner el 2-3.

¡¡IMPRESIONANTE GOLAZO DE NAHUEL MOLINA EN EL BERNABÉU!! ¡¡EL ARGENTINO PUSO EL 2-2 DEL ATLÉTICO DE MADRID EN EL CLÁSICO CONTRA REAL!!



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En el tramo final, el equipo dirigido por Diego Simeone fue en busca del empate y estuvo muy cerca de conseguirlo. Julián Álvarez tuvo la más clara con un derechazo con comba que buscaba el ángulo, pero la pelota pegó en el palo y salió.

Con este resultado, Real Madrid se mantiene segundo con 69 puntos, a cuatro del Barcelona, que derrotó 1 a 0 a Rayo Vayecano, mientras que Atlético de Madrid cayó al cuarto puesto con 57 unidades, quedando a uno del Villarreal.