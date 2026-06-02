Franco Armani podría irse de River en este mercado de pases

River ya pasó la página tras la final perdida ante Belgrano y se enfoca de lleno en el mercado de pases. Luego de que el presidente Di Carlo anunciara que saldrían alrededor de 15 futbolistas, se conoció que uno de ellos es Franco Armani.

El histórico arquero del Millonario jugó solo dos partidos durante el semestre debido a varias lesiones que atravesó. Con Santiago Beltrán totalmente afianzado en el puesto, el campeón de la Copa Libertadores 2018 todavía no decide cuál será su futuro.

El arquero de 39 años tiene contrato en Núñez hasta fin de año, pero sabe que será muy difícil volver a ser titular y estar bajo los tres palos. Además, en varias ocasiones demostró su amor por Atlético Nacional, equipo con el que ganó el certamen continental en 2016, y aclaró que le gustaría retirarse en el equipo colombiano.

Tras la salida de David Ospina, el Verde de la Montaña sueña con repatriar al argentino en este mercado de pases. Por esto, Armani podría estar viviendo sus últimas horas como jugador de River.

En una entrevista, Di Carlo aclaró que «no pidió irse» y le dejó las puertas abiertas para que tome una decisión: «Es un jugador que se ha ganado el derecho a decidir lo que quiere hacer en cualquier momento«.

Los próximos días serán claves, ya que podría llegar una oferta desde Colombia y el arquero deberá tomar una decisión. La idea del cuerpo técnico es que el Pulpo continúe y finalice su contrato. Si se va, el Millonario traería un suplente para Beltrán, ya que Centurión también tiene grandes chances de no continuar.

La lista de los futbolistas que saldrán de River

Además de las grandes chances de que Franco Armani deje de vestir la camiseta del Millonario, hay otros futbolistas que tienen las horas contadas en Núñez.

La lista la encabezan Paulo Díaz, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Matías Galarza, Maxi Salas y Ezequiel Centurión, quienes saldrán si o si. Luego, están los casos particulares de Lautaro Rivero e Ian Subiabre, que se irán si aparece una oferta tentadora para el club

Además, el futuro de Santiago Lencina y Ulises Giménez será lejos de River, ya que serán cedidos para sumar minutos y foguearse. Luego, aparecen las dudas con Kendry Páez y Juanfer Quintero. El préstamo del ecuatoriano es hasta fin de año, pero el Millonario puede cortarlo. Por otro lado, el héroe de Madrid no es del gusto de Coudet y tiene grandes chances de terminar su tercer ciclo en River.