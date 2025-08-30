River recibe a San Martín de San Juan con el objetivo de seguir en los más alto de su grupo: formaciones, hora y TV

El Millonario viene de igualar de visitante con Lanús en la fecha pasada. Foto: FOTOBAIRES Fecha 6 Torneo Clausura Liga Profesional.

River y San Martín de San Juan se enfrentan por la séptima fecha del Torneo Clausura. El encuentro se disputará este domingo, a las 19.15 en el Monumental, con el control de Darío Herrera y la transmisión de TNT Sports.

El conjunto Gallardo viene de tres empates seguidos entre Libertadores, Torneo y Copa Argentina, por lo que intentará de local lograr una victoria que lo mantenga en la cima de la zona. El Santo sanjuanino viene de vencer 1-0 a Gimnasia de local.

Pese a la intención de mantener la base que lo posicionó en lo más alto de la Zona B del Clausura, el Muñeco deberá apelar al descanso para los más experimentados. Con dos semanas de inactividad a la vista por la doble fecha FIFA, Gallardo buscará cuidar a sus figuras sin resignar la chance de sumar de a tres y seguir en la cima.

Todo apunta a que Enzo Pérez e Ignacio Fernández, los dos futbolistas de campo más veteranos del plantel, no serán de la partida. Además, Giuliano Galoppo, quien fue titular en los últimos tres encuentros, también descansaría. Lo mismo ocurrirá con los laterales titulares Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, quienes se sumarán a la Selección Argentina la próxima semana.

La buena noticia para el Millonario es el regreso de Fabricio Bustos. El lateral derecho podría ocupar el lugar de Montiel. Por otro lado, la defensa central es un interrogante: Lautaro Rivero podría afianzarse en el once, pero su acompañante, entre Lucas Martínez Quarta y Paulo Díaz, aún es una incógnita.

En el mediocampo, la rotación abrirá el camino a jugadores como Kevin Castaño, Matías Galarza y Juan Cruz Meza. Además, Juan Carlos Portillo, de buen rendimiento como zaguero, podría tener su oportunidad. En la faceta ofensiva, Juan Fernando Quintero se perfila como una de las alternativas más claras.

En la delantera, el gran desgaste físico de los últimos partidos podría llevar a Sebastián Driussi y Maximiliano Salas a descansar. Ante este escenario, Gallardo podría repetir la dupla que le dio buenos resultados en el último partido, con Facundo Colidio y Miguel Borja desde el arranque.

Las probables formaciones

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Milton Casco; Matías Galarza; Juan Portillo, Kevin Castaño; J. F. Quintero; Miguel Borja y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

San Martín (SJ): Matías Borgogno; Ayrton Portillo, R. Cáseres, M. Recalde, Lucas Diarte; Santiago Salle, Pablo García, Nicolás Watson, M. Iacobellis; Sebastián González e Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Árbitro: Darío Herrera

Estadio: Monumental

Hora: 19.15

TV: TNT Sports