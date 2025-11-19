River se ilusiona con la vuelta del Diablito Echeverri

El Manchester City compró a Claudio Echeverri en enero de 2024 por 18,5 millones de euros. El juvenil llegó recién en enero de 2025 al equipo inglés y, tras una temporada en la que casi no sumó minutos, fue cedido al Bayer Leverkusen.

Sin embargo, en el club alemán tampoco está teniendo la continuidad esperada y, según medios europeos, el City, descontento con la situación, evalúa interrumpir el préstamo. Ante este escenario, el Diablito podría volver a Inglaterra en enero y en River ya se ilusionan con un posible regreso.

En caso de concretarse la interrupción de la cesión, en Manchester tienen decidido volver a prestarlo a otro equipo. Echeverri, por su parte, realizó algunos guiños en sus redes y está entusiasmado con la idea de regresar. El Millonario aún no comenzó gestiones formales.

Echeverri subió esta historia a su Instagram a fines de octubre.

En Leverkusen, Claudio jugó los últimos dos partidos de la Champions League como titular (uno de ellos ante el PSG) y también fue desde el inicio frente al Bayern Múnich. Además de esos tres partidos desde el arranque, Kasper Hjulmand lo utilizó en cinco ocasiones ingresando desde el banco.

De esta manera, ya suma ocho participaciones en el conjunto alemán. En el equipo dirigido por Pep Guardiola, en cambio, apenas jugó tres partidos en siete meses.