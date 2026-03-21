River va por otra victoria y visita a Estudiantes de Río Cuarto : formaciones, hora y TV
El Millonario viaja a Córdoba para enfrentarse al Celeste, por la 12° fecha del Apertura. Mirá acá las alineaciones y detalles del partido.
River quiere seguir en la senda del triunfo y este domingo visita a Estudiantes de Río Cuarto por la 12° fecha del torneo Apertura. El Millonario llega a Córdoba con dos victorias seguidas desde la llegada de Eduardo Coudet.
Para este encuentro, el Chacho tiene en mente poner en cancha el once inicial que viene de ganarle a Sarmiento. La única duda del entrenador es la presencia de Kendry Páez. El ecuatoriano ya está recuperado de su rodilla, pero el DT probó con Joaquín Freitas en ese sector y definirá en la última práctica.
Por otro lado, Juan Fernando Quintero estará nuevamente en el banco de los suplentes. Se espera que sume minutos de forma progresiva y será una gran alternativa para Coudet. El Millonario está en la 5° posición de la zona A con 17 puntos.
Estudiantes tratará de recuperar el rumbo ante su gente
Estudiantes atraviesa un duro presente en su regreso a Primera División tras 41 años. El León del Imperio solo ganó un partido de 10 en este Apertura y debido a los malos resultados despidió a Ivan Delfino, entrenador que logró el ascenso. Con cuatro puntos, se ubica en la última posición de la zona B y en este momento estaría descendiendo por la tabla de promedios.
A lo largo de la historia, solo hay dos partidos oficiales entre River y Estudiantes de Río Cuarto: victoria 3-2 del Millonario en el Monumental y empate 2-2 en Córdoba. El último antecedente fue hace 42 años.
Hora, TV y formaciones
Estudiantes: Agustín Lastra; Raúl Lozano, Gonzalo Maffini, Matías Valenti, Tobías Ostchega; Alejandro Cabrera, Siro Rosané, Nicolás Talpone; Tomás González, Gabriel Alanís y Ramón Ábila. DT: Gerardo Acuña.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Kendry Páez o Joaquín Freitas, Tomás Galván, Ian Subiabre; Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.
Hora: 17:45.
TV: TNT Sports Premium.
Árbitro: Nazareno Arasa.
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