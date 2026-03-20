Otro revés para San Lorenzo: inhibido por la FIFA por tiempo indeterminado

San Lorenzo se convirtió en los últimos tiempos en un verdadero abonado a los conflictos económicos. Mientras afronta su compromiso por Copa Argentina ante Deportivo Rincón y luego de un mercado de pases nutrido y en paz tras el levantamiento de las pasadas inhibiciones a finales de enero, otra vez llegaron malas noticias a Boedo.

Esta semana, la FIFA oficializó cinco nuevas inhibiciones al Azulgrana, todas por tiempo indeterminado hasta resolver o acordar las deudas que las originó.

Si bien no existen aún precisiones sobre su causa, es de estimar que alguna venga por el lado de algún acuerdo anterior incumplido.

Si bien el mercado de pases se encuentra finalizado, el club ya había presentado en AFA los papeles que acreditan las graves lesiones de Gastón Hernández y Ezequiel Cerutti para así abrir las puertas a posibles reemplazos, lo que quedará trunco mientras no regularice su situación.

Más allá de la reiteración de la medida contra el club, lo cierto es que en la pasada ocasión el número de sanciones era aún mayor, puesto que la dirigencia viene de lograr levantar 14 inhibiciones.

En el medio, llegaron Luciano Vietto, Gonzalo Abrego, Guzmán Corujo, Mathías De Ritis, Gregorio Rodríguez, Mauricio Cardillo y Rodrigo Auzmendi.

Por estas horas, la agenda del equipo pasa por conseguir un entrenador tras la salida de Damián Ayude. Descartado Pablo Guede, que prefirió quedarse en Alianza Lima, continúa la búsqueda contrarreloj mientras el plantel es conducido interinamente por Alan Capobianco.