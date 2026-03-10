Boca recibe a San Lorenzo en un clásico picante: formaciones, hora y TV

El último clásico fue en 2024, con victoria 3-2 para el Xeneize.

Este miércoles Boca se medirá frente a San Lorenzo por la 10° fecha del torneo Apertura. El Xeneize regresa a La Bombonera después de la gran victoria por 3-0 frente a Lanús y quiere volver a ganar de local, tras tres empates consecutivos en esta condición.

Para el clásico, Úbeda repetiría el equipo que viene de golear en La Fortaleza ante el Granate. Con un alto nivel de los 11 en cancha, Boca jugó su mejor partido en este 2026 y el punto más destacado fue Tomás Aranda, quien tuvo su primera titularidad con la azul y oro.

Las novedades estarían en el banco de suplentes, ya que Juan Barinaga y Camilo Rey Domenech entraron a la convocatoria por Dylan Gorosito y Tomás Belmonte (desgarrado). Además, a pesar de haber entrenado con sus compañeros, Alan Velasco no fue convocado y esperarán para darle minutos.

Boca y San Lorenzo no se enfrentan desde 2024, ya que el año pasado no compartieron zona. El historial tiene arriba a San Lorenzo con una ventaja de seis partidos en 213 encuentros disputados (83 partidos ganados y 77 perdidos para el Ciclón).

Con goles de Giménez y Merentiel, el Xeneize ganó 3-2 en el último duelo.

San Lorenzo quiere cortar la racha negativa en los clásicos

San Lorenzo vive un momento de incertidumbre. El Ciclón solo ganó uno de los últimos cinco partidos, donde el punto más crítico fue la caída frente a Huracán. Además, con Ayude al mando, el equipo azulgrana todavía no ganó ningún clásico (tres empates y dos derrotas).

La última victoria de San Lorenzo en La Bombonera fue en 2021, con Ortigoza en cancha.

Para este duelo, el DT realizaría algunas modificaciones con respecto al equipo titular que igualó sin goles frente a Talleres. Con un flojo nivel en el mediocampo, Gonzalo Abrego saldrá e ingresará Francisco Perruzzi. La otra modificación será la vuelta a la titularidad de Cerutti por Cardillo.

La sorpresa de la última práctica fue Facundo Gulli. El juvenil fue parte del táctico y se metería en el once inicial en lugar de Luciano Vietto, quien venía siendo de los puntos más altos en el Ciclón. De esta forma, el futbolista de 20 años jugaría atrás de Cuello, quien sería el único centrodelantero.

Formaciones, hora y TV

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro DT: Claudio Úbeda

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Mathias De Ritis o Teo Pagano; Ezequiel Cerutti, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Agustín Ladstatter; Luciano Vietto o Facundo Gulli y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Hora: 19:45.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Pablo Echavarría.