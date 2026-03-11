Irán se bajó del Mundial 2026: ¿Quién ocupará su lugar en la Copa del Mundo?

Irán y Mehdi Taremi, su figura y capitán, no estarán en Estados Unidos.

El mundo del futbol se vio sorprendido por la baja confirmada de Irán en la próxima Copa del Mundo. El ministro de Deportes iraní anunció en una conferencia de prensa la decisión, que fue tomada por el conflicto bélico que atraviesan el país asiático y Estados Unidos, el país sede del Mundial.

Tras la no participación, la pregunta es quién ocupará su lugar en la cita mundialista. Según el reglamento de la FIFA, al retirarse con más de 30 días de antelación, deberá pagar una multa como mínimo de 275.000 euros.

Además, se les exigirá que reembolsen todos los fondos recibidos de la FIFA para la preparación de su selección. En diciembre de 2025, se le había dado 1,5 millones de dólares para cubrir gastos en la preparación del torneo y 10 millones por participar de la cita mundialista.

A estas sanciones económicas, se le podría agregar la exclusión de competiciones futuras organizadas por la FIFA.

¿Quién ocupará la plaza de Irán?

Con la baja de Irán, el grupo G queda con tres equipos: Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Pero todo indica que el lugar de la selección iraní será ocupado por un país asiático.

El reglamento especifica que «si una federación participante se retirara o quedara excluida del Mundial de la FIFA 26, la FIFA decidirá a su entera discreción al respecto«.

El mayor beneficiado es Irak, quien debe jugar el repechaje contra el ganador de Bolivia y Surinam. Al ser la siguiente selección de la confederación en la clasificación , lo lógico sería su ingreso al Mundial.

Irak entraría directo al Mundial 2026, sin necesidad de disputar el repechaje.

Sería una excelente noticia para la selección dirigida por Graham Arnold, ya que en los últimos días el equipo iraquí pidió la postergación del repechaje, ya que los jugadores no podían salir de su país por el cierre del espacio aéreo.

De esta forma, Emiratos Árabes Unidos, que ya estaba eliminado de la Copa del Mundo, tendría la posibilidad de acceder al repechaje mundialista. Solo resta esperar la confirmación oficial por parte de FIFA, que no debe tardar ya que en solo 2 semanas se realizarán los playoffs mundialistas en México.