Deportivo Rincón y Cipolletti se miden en un partido clave en la Zona Campeonato del Federal A

En un duelo que promete y, de a poco, se empieza convertir en un clásico regional, Deportivo Rincón recibe este sábado a Cipolletti por la cuarta fecha de la Zona Campeonato del Federal A.

Será desde las 15:30 en el césped sintético del complejo de Ciudad Deportiva de Rincón de los Sauces con el arbitraje del mendocino Jorge Etem.

El León lleva una derrota y dos empates en esta fase por lo que necesita una victoria para no perder terreno en la tabla. Además todavía no convirtió goles ya que cayó 2 a 0 con Bolívar, e igualó 0 a 0 con Atenas de Río Cuarto y Olimpo. El plantel y el cuerpo técnico quedaron conformes con el nivel del equipo pero saben que este sábado solo les sirve un triunfo.

El Albinegro quedó libre en la primera fecha y no tuvo un buen debut al perder 2 a 0 con Argentino de Monte Maíz en Córdoba. La fecha pasada, se pudo recuperar con un importante 3 a 1 ante Kimberley en La Visera de Cemento.

Para este encuentro, espera poder contar nuevamente con el capitán Yair Marín y el goleador Cristian Ibarra. Los dos estuvieron ausentes el último partido por molestias musculares. Esta semana mejoraron pero aún está en duda su presencia. El que no podrá estar es Nicolás Parodi, expulsado ante los marplatenses.

Si vuelve Marín sería en reemplazo de Jeremías Langa y si regresa Ibarra lo haría por el sancionado Parodi. Si deciden no arriesgar al goleador, tendría la chance de retornar al once titular Ricardo Dichiara.

De esta manera, el posible equipo del Chango Cravero es con: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Yago Piro, Yair Marín o Jeremías Langa, Gustavo Mbombaj; Andrés Almirón, Agustín Stancato, Gonzalo Lucero; Leandro Vella y Cristian Ibarra o Ricardo Dichiara.

La probable de Rincón es con: Alejandro Sánchez; Nicolás Di Bello, Jonathan Chacón, Agustín Osinaga, Carlos Esteves o Ariel Páez; Federico Moreno, Agustín Lezcano, Facundo Miguel, Ezequiel Ávila; Fernando Riquelme y Ramón Villalba.

Por este mismo grupo, a las 15, Kimberley recibirá a Argentino de Monte Maíz en Mar del Plata. Los otros dos partidos serán el domingo: Costa Brava – Atenas de Río Cuarto en General Pico y Villa Mitre – Olimpo en el clásico de Bahía.

Sol de Mayo recibe a Gutiérrez por la Reválida

Por la cuarta fecha de la Fase Reválida del Federal A, Sol de Mayo juega un partido determinante en Viedma contra Gutiérrez de Mendoza.

Será desde las 15 con el arbitraje del cordobés Jonathan Correa. El Albiceleste ganó su último encuentro pero perdió los dos que tuvo de visitante en esta fase. Con la derrota del domingo pasado frente a Juventud Unida en San Luis, cayó en uno de los dos puestos de la zona de descenso.

Gutiérrez, más abajo, es el que ocupa el otro. Solo ganó dos partidos en el año y necesita un milagro para salvar la categoría. Sol tiene mejores chances ya que tiene muy cerca a Estudiantes de San Luis y Germinal que juegan mañana.