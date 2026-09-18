Régimen Penal Juvenil: Neuquén confirmó que construirá un nuevo espacio para jóvenes judicializados

Con la vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil a nivel nacional, la Provincia inició el proceso para acoplarse al escenario que plantea la nueva norma. El ministro Jorge Tobares, dijo, en diálogo con Diario RÍO NEGRO confirmó que la provincia avanza en un proyecto para la construcción de un centro para alojar a jóvenes penalizados. De igual manera, adelantó que se presentará en la Legislatura una iniciativa para crear un código que fije los procedimientos a cumplir, ponderando lo abordado por la vigente ley provincial 2302 que establece desde 1999 protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Actualmente, la infraestructura provincial destinada para cumplir los arrestos o penas privativas de la libertad se concentra en el hogar Hue Lihue. Mientras este lugar tiene que atravesar un proceso de acondicionamiento, el Gobierno neuquino planifica un edificio nuevo y adaptado que permita concentrar las intervenciones.

Según Tobares, el objetivo central es garantizar que, si un menor debe cumplir una medida de privación de la libertad, cuente con un espacio adecuado que asegure sus derechos y un abordaje socioeducativo e interdisciplinario.

Un lugar necesario para el abordaje interdisciplinario

El funcionario detalló que la formulación de esta obra se lleva adelante a través de un trabajo coordinado entre distintas áreas provinciales.

«Estamos en el diseño de una infraestructura que sea adecuada al Derecho Penal Juvenil, donde tengamos una multiplicidad de abordajes en un solo lugar, tal como lo requiere la demanda», explicó Tobares a este medio, remarcando que la iniciativa está avanzada.

El ministro precisó que la provincia debe estar preparada ante situaciones donde un adolescente de entre 14 y 18 años resulte condenado a penas de prisión a cumplirse en un establecimiento acorde. A causa de esto, el nuevo lugar contará con aulas, talleres de capacitación laboral y el seguimiento continuo de un equipo integrado por médicos, psicólogos, trabajadores sociales y educadores.

Una norma de procedimiento con facultades propias

Tobares remarcó que resulta indispensable la presentación de un proyecto de ley para dar lugar a la creación de un nuevo Código de Procedimiento. Según explicó el funcionario, existe una necesidad de sancionar una norma de procedimiento propia que recopile las disposiciones de la Ley 2302.

El ministro subrayó que la definición del procedimiento penal es una facultad no delegada por las provincias a la Nación. Por lo tanto, al momento de implementar la Ley 27.801, Neuquén debe contar con un instrumento formal propio que resguarde su tradición, su cultura jurídica y su modelo de abordaje hacia el adolescente.

Asimismo, la propuesta parlamentaria va a buscar resolver vacíos clave, como la regulación de juicio de cesura en el fuero de menores. A diferencia del proceso de adultos, en el Fuero Penal Juvenil el intervalo entre la declaración de responsabilidad y la imposición de la pena es un período socioeducativo central donde se aplican instancias de formación, educación y pautas de conducta para evaluar la resocialización del joven.

«La ley busca que el adolescente tome conciencia plena de la gravedad de sus actos y de su responsabilidad frente a la ley penal. La finalidad última no es el castigo punitivo tradicional, sino la reeducación y la reinserción social«, fundamentó Tobares.

Estadísticas residuales

Al analizar la demanda edilicia actual, Tobares calificó las cifras como «muy residuales». De acuerdo con los registros oficiales, desde la entrada en vigencia de la norma nacional el 5 de septiembre hasta la fecha, no hay ningún menor cumpliendo arresto excepcional en la provincia.

En el transcurso del año solo se registró un caso en el mes de julio, donde la medida duró únicamente 15 días antes de que el joven fuera reintegrado a su hogar con un seguimiento interdisciplinario.

Las claves del nuevo Régimen Penal Juvenil (Ley N.º 27.801)

La planificación de estas medidas en la provincia responde a la entrada en vigencia del marco normativo nacional, el cual introduce los siguientes ejes: