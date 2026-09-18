Un camión provocó una descarga eléctrica y dejó sin luz a Las Grutas

Los neumáticos del camión implosionaron ante el arco eléctrico producido por la descarga. Foto: gentileza

Este jueves, un camionero elevó la batea del vehiculo debajo de la línea de media tensión de 33 kV que abastece a Las Grutas, generando un arco eléctrico a su alrededor.

La maniobra provocó la explosión de los neumáticos y activó las protecciones de la red que dejo sin servicio a toda la zona balnearia de la Patagonia.

La maniobra que provocó el corte de luz

El hecho ocurrió alrededor de las 15:50, cuando el camión se detuvo debajo del tendido eléctrico. Al elevar la batea, quedó demasiado cerca de los cables, produciendo una descarga.

El conductor no sufrió lesiones, según informaron fuentes técnicas de EdERSA. La descarga fue redireccionada a tierra y anulada en milésimas de segundo a traves de los sistemas de protección del organismo.

A partir del incidente, las cuadrillas de la distribuidora se trasladaron hasta el lugar, verificaron que el camionero se encontrara ileso y trabajaron para recuperar el suministro que fue restablecido 40 minutos después.

El riesgo de acercarse a una línea eléctrica

Desde EdERSA explicaron que no es necesario tocar directamente un cable para recibir una descarga, ya que los objetos metálicos pueden reaccionar a determinada distancia, enviando la descarga.

«Es necesario que se sepa que la energía puede ‘saltar’ a través del aire si un objeto metálico, como la batea de un camión o la pluma de una grúa, se aproxima más allá de la distancia de seguridad», señalaron desde el organismo.

En concordancia, señalaron que la distancia minima de cualquier parte de una maquina a las líneas aéreas de media tensión de 33 kV debe ser de al menos tres metros.

También recomendaron verificar visualmente la presencia de cables antes de elevar una batea, desplegar una pluma o mover escaleras y otras estructuras de gran porte.