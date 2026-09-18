Plaza Huincul: Proponen una circunvalación en la Ruta 22 para el uso del tránsito pesado

Un vecino de Plaza Huincul planteó ante los concejales que se gestione la construcción de una vía de circunvalación en la Ruta nacional 22. La razón de su planteo es evitar el paso del transporte de cargas peligrosas y pesadas en el tramo de esta vía nacional, cuando atraviesa el ejido urbano huinculense. Lo hizo en la banca del pueblo otorgada en la última sesión.

Las razones que esgrimió fueron ambientales y de seguridad. A la vez, pidió que existan más controles porque hay normativa vigente para aplicar y en los últimos años hubo incidentes viales con víctimas fatales.

El mecanismo de participación popular denominado, banca del pueblo, permitió al vecino Hugo Fontalba explicar los motivos y alcances de su iniciativa ante los legisladores locales en la última sesión. Su propósito es que se pueda declarar de interés municipal y prioritario la urgente ejecución de una obra de circunvalación.

Así se evitará que este tipo de transporte atraviese la avenida San Martín, denominación que adopta la vía nacional en el ejido urbano. Fontalba, un vecino de la comarca petrolera, tuvo 15 minutos para explayarse sobre la iniciativa. En su explicación indicó que desde hace tiempo trabaja junto a un equipo de personas sobre una alternativa para desviar el paso de camiones.

Fontalba describió que en la avenida se permite el estacionamiento a ambos márgenes y que a eso se le suma el bulevar que reduce el tramo de circulación de todo tipo de rodados. De los datos que extrajo en el lugar, indicó que cada una de las manos tiene entre siete a ocho metros. «La normativa especifica las medidas y acá no estamos cumpliendo. A la vez tampoco existe una escape de emergencia«, subrayó.

El vecino hizo hincapié además en el incremento del flujo de tránsito que comenzará a circular de concretarse el proyecto de GNL -gas natural licuado– tal como se espera que ocurra. La planta de tratamiento de dicha iniciativa estará a 20 kilómetros al norte del ejido urbano, en la meseta Buena Esperanza.

«Tenemos que estar pensando, ya no hay mucho tiempo. Siempre se prevé con el tema del tránsito para todo lo que será la logística de la construción de la nueva planta», subrayó. Por otra parte, refirió que los camiones que en la actualidad pasan por esta ciudad transportan «gasoil, naftas, metanol, gases comprimidos, que son productos propios de la actividad que tenemos en la localidad».

La única consulta que hizo una de las integrantes del Deliberante se refirió a la situación de los comerciantes están sobre la avenida y si podrían verse perjudicados. Para Fontalba, la problemática de la actividad comercial no estaría dada por el retiro del tránsito pesado, sino por la radicación de grandes cadenas de supermercados.

La exigencia de controles

Otro de los puntos que pidió ante los legisladores locales fue que se cumplan con los controles hacia los conductores, especialmente durante la franja horaria que va desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, al igual que los fines de semana.

Recordó que los últimos incidentes viales que hubo con víctimas fatales ocurrieron en la Ruta 22, durante la madrugada.

Por otra parte, señaló que existe una «parte que es el riesgo, por un lado, y los pasivos ambientales que también hay que tenerlos en cuenta». Ejemplificó que la tasa de accidentalidad aumentó en un «20% en los últimos cinco años».

Finalmente, pidió a los concejales que aprueben este proyecto de comunicación y que lo mismo presentará ante el Deliberante de Cutral Co. Después de escucharlo, el presidente del Concejo, Daniel Vidondo le indicó que la transcripción de su exposición va a ser remitida al Ejecutivo para que pueda analizarla, y en el caso de considerarlo, que sea tomado en cuenta.