Fijaron la fecha para el juicio por el transfemicidio de Azul Semeñenko en Neuquén

El juicio por jurados contra Roberto Daniel Sánchez, único imputado por el transfemicidio de Azul Mía Natasha Semeñenko, comenzará formalmente el próximo jueves 1 de octubre. La resolución fue dispuesta en una audiencia ordenatoria por el juez técnico Luciano Hermosilla, tras alcanzar un acuerdo entre las partes acusadoras y la defensa.

Durante la audiencia celebrada en la Ciudad Judicial de Neuquén, la fiscalía y la defensa acordaron postergar 24 horas el inicio del debate oral. La medida busca brindar una jornada intermedia a los ciudadanos que resulten seleccionados como jurados populares para que puedan reorganizar su dinámica familiar y laboral durante los días que demande el proceso judicial.

Asimismo, las partes solicitaron a la Oficina Judicial Penal el envío de un formulario con preguntas previas a las personas sorteadas para la selección de jurados, convocadas para los días 28 y 29 de septiembre. Este procedimiento, implementado previamente con resultados positivos en la provincia, permitirá contar con datos preliminares para agilizar y dinamizar la conformación del tribunal popular.

El crimen y la causa

Azul Semeñenko, de 49 años, era trabajadora de la Dirección de Protección contra las Violencias de la provincia.

Su crimen ocurrió durante la madrugada del 25 de septiembre de 2025 en una vivienda ubicada en la calle Copahue al 1.100, en el barrio Belgrano de la capital neuquina, propiedad del imputado. De acuerdo con las investigaciones, no existía un vínculo previo comprobado entre la víctima y el acusado.

La autopsia determinó que la víctima sufrió múltiples heridas punzocortantes en el tórax y los brazos, en un hecho cometido con extrema saña, violencia de género y motivado por el odio a la identidad de género.

Tras el ataque, el agresor envolvió el cuerpo en plásticos y un colchón inflable para luego trasladarlo en su automóvil y arrojarlo a un canal de agua en la zona de Valentina Norte Rural.