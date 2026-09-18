Preocupación: internaron nuevamente a Mirtha Legrand en el Sanatorio Mater Dei

Una inesperada recaída médica en torno a la figura más relevante de la pantalla chica encendió las luces de alarma: en la tarde de este viernes 18 de septiembre 2026, la atención se centró en la nueva hospitalización de Mirtha Legrand, quien debió ser ingresada de urgencia al Sanatorio Mater Dei de la Ciudad de Buenos Aires.

Según confirmó el diario La Nación, Mirtha Legrand, la legendaria presentadora de 99 años de edad, acudió en las últimas horas a la guardia asistencial del establecimiento porteño, donde los profesionales a cargo determinaron que debía permanecer internada bajo estricto monitoreo clínico.

La decisión de los facultativos sobreviene a menos de una semana de haber recibido el alta médica el pasado domingo 13, interrumpiendo el período de recuperación que la conductora intentaba consolidar en su domicilio tras el severo cuadro respiratorio bronquial que la afectó a comienzos de mes.

El persistente cuadro de tos y la nueva internación de Mirtha Legrand en el Sanatorio Mater Dei

La derivación de Mirtha Legrand al centro médico de Palermo responde a la persistencia de síntomas, que su equipo médico venía siguiendo de cerca durante los últimos días.

Pese a que fuentes cercanas a su entorno aseguraban en horas de la mañana que su evolución en el hogar mostraba signos favorables, la continuidad de un persistente reflejo de tos y la necesidad de descartar sobreinfecciones u otras complicaciones respiratorias motivaron la consulta por guardia en el Sanatorio Mater Dei, derivando en su readmisión preventiva para recibir terapéutica controlada y asistencia directa.

La animadora había transitado su internación previa a partir del lunes 7 de septiembre 2026, por un cuadro gripal agudo con compromiso bronquial.

Tras seis días de cuidados intrahospitalarios, la institución había comunicado su egreso domiciliario destacando que continuaría la recuperación en reposo; sin embargo, las exigencias orgánicas a su edad demandaron extremar la cautela y retornar al ámbito sanatorial ante la mínima alteración de sus vías aéreas.

Internaron nuevamente a Mirtha Legrand: qué dice el parte médico del Sanatorio Mater Dei

A poco de conocerse la nueva internación de Mirtha Legrand, pocos días después de haber sido dada de alta en la misma institución, las autoridades del Sanatorio Mater Dei emitieron un comunicado oficial.

En él, se indica que la conductora de «La Noche de Mirtha» (El Trece) se encuentra atravesando una neumopatía, por lo que se le realizan los estudios correspondientes a su caso.

El parte médico oficial de Mirtha Legrand, emitido por el Sanatorio Mater Dei.-

La salud de Mirtha Legrand: Juana Viale al frente de las grabaciones y el esquema de emisión en El Trece

Frente a este nuevo cuadro clínico, el cronograma televisivo de La Noche de Mirtha debió ajustarse nuevamente para sostener la grilla habitual de El Trece.

Su nieta, Juana Viale, asumió este viernes la conducción de las grabaciones de la emisión del sábado, contando en la mesa con invitados como Juana Repetto, Guillermo Pfening, Martín Menem, Álvaro Navia y Jésica Bossi.

La evolución de la diva continúa bajo estricta observación médica, a la espera de un nuevo parte institucional que detalle el diagnóstico de ingreso y los pasos terapéuticos a seguir.