Todo lo que tenés que saber para ir al Ruca Che a ver la serie entre Argentina y Turquía por la Davis

Francisco Cerúndolo, durante un entrenamiento en el Ruca Che, acompañado por el aliento de 300 chicos. Este sábado, ante 3.000 hinchas, abrirá la serie frente a Turquía. (Foto: Cecilia Maletti)

Cada vez falta menos para que el Ruca Che sea testigo de un fin de semana histórico, en el que Argentina enfrentará a Turquía por el Grupo Mundial I de la Copa Davis. El estadio neuquino estará colmado: 3.000 hinchas agotaron las entradas en menos de 30 minutos.

Ya se realizó el sorteo y la serie comenzará este sábado a las 12, con el duelo entre Francisco Cerúndolo y Yanki Erel. Al término de ese encuentro, Thiago Tirante, que le ganó la pulseada a Mariano Navone, se enfrentará con Mert Alkaya.

El domingo, en tanto, la jornada se abrirá con el partido de dobles desde las 11, que tendrá como protagonistas a los argentinos Andrés Molteni y Guido Andreozzi y a los turcos Tincay Duran y Arda Azkara, aunque los capitanes pueden realizar modificaciones en las duplas. Lo mismo puede suceder con los singles que se disputarán a continuación. El primero tendría como protagonistas a Cerúndolo y Alkaya y, en caso de ser necesario, el segundo enfrentaría a Tirante con Erel.

Horarios, ingreso y qué se puede llevar al Ruca Che

Las puertas del Ruca Che abrirán dos horas antes del inicio de cada jornada. De esta manera, el sábado el público podrá ingresar desde las 10 y el domingo a partir de las 9.

Quienes asistan deberán presentar la entrada con el código QR en el celular y el DNI físico. También será válido presentar el DNI en la aplicación Mi Argentina o la constancia de DNI en trámite.

La organización permite el ingreso de banderas sin palo, además de cornetas y vuvuzelas. En cambio, no están permitidas las banderas o pancartas con palo.

Además, la Asociación Argentina de Tenis anunció que en las próximas horas se pondrá a la venta un remanente de entradas debido a una devolución de cupos protocolares correspondientes a la organización Internacional World Tennis.

Ya está todo listo para una jornada que promete ser especial. El Ruca Che, con una superficie dura definida como «impecable» por los protagonistas de la serie, volverá a ser escenario de un evento que, con 3.000 personas en las tribunas, quedará en la historia de la región.