Más de 40 pingüinos llegaron a Río Negro: cuál es el refugio que los recibió, dónde queda y cuándo podrán ser visitados

Luego de varios meses de incertidumbre, ofertas y una disputa judicial que mantuvo en vilo a grupos de proteccionistas de todo el país, los más de 40 pingüinos de Magallanes que estaban a la espera de un nuevo hogar y permanecían en el predio del ex Aquarium de Mar del Plata, fueron trasladados a Río Negro.

Los ejemplares viajaron esta semana y con un emotivo video, desde el refugio mostraron cómo fueron recibidos con total emoción.

Cuál es el refugio que los recibió, dónde queda y cuándo podrán ser visitados

El lugar que recibió a los pingüinos es un reconocido refugio del Alto Valle rionegrino: el Bioparque Bubalcó, ubicado en el norte de la Patagonia. Para albergarlos, la institución acondicionó un recinto especial donde recibirán atención profesional de forma permanente.

El centro, gestionado por la Fundación Bubalcó Patagonia, se encuentra en la zona rural de la localidad de Allen, a pocos kilómetros de General Roca y Cipolletti.

Si bien el Bioparque se encuentra abierto en sus días y horarios habituales, el avistaje de los pingüinos por parte de los visitantes aún no está permitido. La exhibición dependerá de su proceso de adaptación y del monitoreo del equipo de biólogos y cuidadores para evitar causarles estrés.

Los animales, como acaban de llegar, están atravesando un periodo inicial de adaptación y aclimatación en su nuevo recinto que fue diseñado especialmente para alojarlos.

Por qué no pueden ser liberados

Aunque se trata de animales de una especie que vive naturalmente en el mar, liberar pingüinos que nacieron o permanecieron bajo cuidado humano puede representar un riesgo para su supervivencia.

Los pingüinos, nacidos y criados bajo cuidado humano, no pueden regresar al mar, ya que esa condición, sumada a su historia sanitaria y a la falta de experiencia para cazar o defenderse en libertad, hace que la liberación no sea posible. Necesitan, un lugar que reproduzca ciertas condiciones de su hábitat y que les garantice cuidados durante el resto de su vida, algo que Bubalcó se comprometió a ofrecerles.

Los ejemplares trasladados al Bioparque no cuentan necesariamente con las condiciones necesarias para enfrentar por sí mismos una vida en libertad. La alimentación, la adaptación al ambiente, la capacidad para conseguir alimento y la interacción con otros animales son algunos de los factores que deben tenerse en cuenta.

Por ese motivo, en estos casos, la liberación no constituye una alternativa segura. Para los pingüinos que no pueden reinsertarse en su ambiente natural, un recinto especialmente preparado permite garantizar alimentación, atención y cuidados durante toda su vida.