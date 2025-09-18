River vs.Palmeiras y el VAR: qué pasó en la jugada del penal a Montiel y por qué la revisión fue correcta

River Plate no tuvo su mejor noche y Palmeiras aprovechó para dar el golpe en el Monumental. El equipo de Marcelo Gallardo fue inferior en gran parte del encuentro y cayó por 2-1 en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El partido comenzó cuesta arriba para River porque a los 5 minutos Gustavo Gómez abrió el marcador con un cabezazo letal que dejó sin chances a Franco Armani. A partir de allí, el conjunto de Abel Ferreira mostró su mejor versión. Sobre el final de la primera mitad, Vitor Roque amplió la ventaja con una definición sutil que dejó el duelo 2-0 antes del descanso.

En el complemento, Palmeiras controló los tiempos y River no lograba hacer pie. Sin embargo, sobre el cierre, Lucas Martínez Quarta sacó un remate desde lejos que se desvió y terminó en el 2-1, otorgándole al local un gol clave para la revancha. Sin embargo, antes el Millonario tuvo la esperanza de descontar de penal.

La revisión del VAR sobre el posible penal a Montiel

La polémica de la noche llegó a diez minutos del cierre, cuando Weverton golpeó con un rodillazo a Gonzalo Montiel dentro del área. El árbitro Jesús Valenzuela no sancionó la infracción en primera instancia, pero el VAR lo llamó para revisar la jugada.

Tras observar la acción en el monitor, el venezolano primero cobró penal, lo que desató la euforia del estadio, aunque luego corrigió al advertir un offside previo de Montiel. La acción terminó en tiro libre indirecto para Palmeiras y tarjeta amarilla para el arquero brasileño.

¿Por qué estuvo bien revisado el penal de Weverton a Montiel?

La revisión fue correcta, ya que el protocolo del VAR establece que la jugada debe analizarse desde el inicio de la fase ofensiva.Primero se chequea el posible penal y luego la existencia de fuera de juego en la acción previa. La controversia quedó en la amonestación a Weverton, ya que el reglamento indica que la sanción disciplinaria debería quedar sin efecto si la jugada se invalida por un offside previo.