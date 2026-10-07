River vuelve a la acción: la duda de Ponzio de cara al duelo ante Estudiantes de Río Cuarto

El mediocampista, que se recupera del desgarro, volvió a las prácticas en las últimas horas.

Tras casi veinte días sin partidos oficiales, River Plate se prepara la vuelta a la competición y una nueva participación en el presente Torneo Clausura Argentino. Los dirigidos por Leonardo Ponzio reciben este sábado, desde la 21:30, a Estudiantes de Río Cuarto por la duodécima fecha.

El DT millonario no podrá contar con el mediocampista Thiago Almada, que continúa recuperándose del desgarro sufrido en el último encuentro de River ante Huracán, aunque en las últimas horas volvió a entrenarse y se mostró en buenas condiciones para regresar en el corto plazo.

Ponzio analiza como primera opción de reemplazo al juvenil Lautaro Pereyra. El volante ofensivo, de apenas 18 años, fue parte de los amistosos que River disputó en Ezeiza ante Vélez y Atlético Escobar días atrás, donde se dio el gusto de anotar un tanto ante el conjunto que milita en el Federal A.

El pibe ya había tenido su estreno en Primera el 5 de abril pasado, en la goleada 3-0 ante Belgrano, cuando Eduardo Coudet todavía estaba al frente del equipo. Desde entonces, acumuló 12 partidos con la camiseta de River, convirtió un gol ante Red Bull Bragantino por la Copa Sudamericana y también aportó una asistencia en la eliminación frente a Aldosivi por la Copa Argentina.

La otra posibilidad que baraja Ponzio sería apostar por un jugador de características diferentes, como Lucas Beltrán. Es decir, un delantero que podría acompañar a Driussi para darle mayor presencia ofensiva al equipo y obligaría a modificar el esquema.

La buena noticia para Ponzio es la recuperación de Aníbal Moreno. El volante central no juega desde el 25 de agosto debido a una discopatía lumbar, por lo que se espera que vaya al banco de suplentes y comience a sumar minutos de a poco.

La posible formación sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván, Juan Cruz Meza o Lautaro Pereyra; Ángel Correa y Sebastián Driussi.