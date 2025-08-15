River ya piensa en el cruce con Godoy Cruz por el Clausura: la decisión de Gallardo

Luego del empate ante Libertad por la Copa Libertadores, River cambió el chip y ya piensa en su próximo compromiso, pero en el plano local. Este domingo recibirá a Godoy Cruz desde las 18:30 por la quinta fecha del Torneo Clausura.

Para el duelo por el duelo con el Tomba, Marcelo Gallardo evalúa alinear un equipo alternativo para dar descanso a varias de sus figuras. Una de las posibles bajas sería Franco Armani, figura en Paraguay, que podría dejarle su lugar a Jeremías Ledesma.

En la defensa se prevén los ingresos de Fabricio Bustos y Milton Casco por Gonzalo Montiel y Marcos Acuña. Lautaro Rivero, quien quedó afuera de la lista de la Libertadores, pero fue titular ante Independiente, volvería a jugar, mientras que Sebastián Boselli también tendría rodaje, en un puesto que en la revancha copera ocuparía el recuperado Lucas Martínez Quarta.

En la mitad de la cancha, Enzo Pérez es otro candidato a descansar y Juan Portillo se perfila como su reemplazante. Kevin Castaño podría ceder su lugar a Giorgio Costantini, mientras que Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández y Juan Cruz Meza también aparecen con chances de ser titulares.

En la delantera, Sebastián Driussi, ya recuperado del esguince en el tobillo, necesita sumar minutos luego de su ingreso en Asunción y podría ocupar el lugar de Miguel Borja, que sigue sin convertir. Santiago Lencina, Ian Subiabre y Gonzalo Martínez completan la lista de opciones ofensivas para el Muñeco.