Marcelo Gallardo, tras el empate de River con Libertad en Paraguay: «Estamos en proceso de formar el equipo ideal»

Tras el empate de River Plate por 0-0 ante Libertad por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, Marcelo Gallardo analizó el encuentro en conferencia de prensa. El DT resaltó la mejora en el complemento y puso la mira en la revancha de la próxima semana en el Estadio Monumental.

En primera instancia, Marcelo Gallardo admitió que el equipo no tuvo un buen inicio y que Franco Armani fue clave para sostener el arco en el primer tiempo. «No estuvimos finos con la pelota, ante un rival que se agrupaba. Y necesitás estar fino para los pases. No encontramos las conexiones y eso nos desdibujó», dijo el DT.

"NO ENCONTRAMOS LAS CONEXIONES. EN EL SEGUNDO TIEMPO MEJORAMOS MUCHÍSIMO"



El análisis de Marcelo Gallardo tras el 0-0 de River ante Libertad.#LaTiraDeTNTSports pic.twitter.com/AR529eEp6O — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 15, 2025

Luego destacó el funcionamiento del equipo en el complemento. «En el segundo tiempo mejoramos muchísimo, encontramos pases hacia adelante, técnicamente nos sentimos mejor. Eso me deja tranquilo y me estimula. Lo que vi en el segundo tiempo es lo que necesitamos mejorar. La enjundia fue diferente desde el juego y la mentalidad del equipo”, afirmó.

La reacción llegó con los ingresos de Sebastián Driussi, Nacho Fernández y Juanfer Quintero, quienes reemplazaron a Miguel Borja, Kevin Castaño y Santiago Lencina. “Cuando no fluís como equipo, claramente necesitás un cambio. Hubo jugadores que entraron bien. Seba volvió después de mucho tiempo, Nacho y Juanfer nos dieron pase, y el equipo se empezó a contagiar de otra manera. Lo que vimos es más lo que nos representa”, explicó.

Sobre su decisión de no realizar más cambios, Gallardo sostuvo: “Vi que el equipo estaba bien y proponiendo lo que nos faltó en el primer tiempo. La búsqueda era buena, por derecha, izquierda y por dentro. La serie está abierta y nos pone bien haber terminado con esa cara diferente”.

El DT también celebró el regreso de Driussi tras la lesión sufrida en el Mundial de Clubes ante Urawa Red Diamonds: “Terminó bien y vamos a ver cómo se recupera de acá al domingo. No sé si está para 90 minutos, pero le va a venir bien sumar minutos de juego”.

En cuanto a Quintero, valoró su evolución. “Estuvo mucho mejor que en el partido ante Independiente, más suelto y más fino. Si él está bien, nos va a dar esa clase de juego porque es un jugador distinto”.

"ESTUVO MUCHO MEJOR QUE CONTRA INDEPENDIENTE, SI ÉL ESTÁ BIEN NOS VA A DAR ESAS VARIANTES QUE HACE QUE SEA UN JUGADOR DISTINTO" Marcelo Gallardo y los partidos de Quintero en su vuelta. pic.twitter.com/a4egq93K16 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 15, 2025

Respecto a Maximiliano Salas, ausente por lesión, Gallardo informó que su evolución es positiva y que será evaluado día a día para la revancha.

¿Maxi Salas llega para la vuelta ante Libertad? ¡Atención a lo que explicó Marcelo Gallardo! pic.twitter.com/U5n8fKfbbL — SportsCenter (@SC_ESPN) August 15, 2025

Sobre el inicio del semestre, Gallardo hizo un balance: “Arrancamos bien, hubo un bachecito, que fue el partido de Independiente y este primer tiempo. Con San Lorenzo fue muy disputado, es un equipo que está funcionando bien, y hay partidos que no se pueden ganar. Tuvimos bajas importantes, no pudimos reconfirmar el inicio del torneo, esa continuidad. La idea es recuperar los jugadores, que se reincorporen y fluir desde el juego. Si fluimos desde el juego, como sucedió en el segundo tiempo, vamos a tener más posibilidades de ganar”.

También se refirió a la búsqueda del equipo ideal. “Estamos en un proceso de formar el mejor equipo posible, fluyendo partido a partido. No es una excusa, tenemos un gran plantel. Algunos estaban con confianza, hoy no, entran jugadores y a algunos les cuesta más. Tratamos de funcionar lo mejor posible, con algunos problemitas para generar ese equipo confiable. Nos falta todavía», dijo.

River volverá a jugar este domingo a las 18:30 contra Godoy Cruz por el Torneo Clausura y luego recibirá a Libertad el jueves a las 21:30 por la vuelta de la serie. El ganador podría enfrentar a Palmeiras, que goleó 4-0 a Universitario en Perú.