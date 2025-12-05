Rodrigo de Paul reveló como verán el sorteo del Mundial 2026 con Lionel Messi

La Selección Argentina se prepara para conocer a sus rivales en el sorteo del Mundial 2026, que se realiza este viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy de Washington DC a partir de las 14 horas (de Argentina).

El evento marcará el inicio del camino para defender el título obtenido en Qatar 2022 y se desarrollará bajo un formato inédito, con 48 selecciones y un total de 104 partidos, lo que convierte a esta edición en la más extensa de la historia del torneo.

El sorteo, que definirá la composición de los grupos para la cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá, contará con la presencia de la delegación argentina encabezada por Lionel Scaloni y el presidente de la AFA, Claudio Tapia.

Porqué no estarán Messi y De Paul en el sorteo del Mundial 2026

Sin embargo, la gran ausencia será la de Lionel Messi, quien a sus 38 años permanece en Estados Unidos enfocado en la final de la MLS que mañana disputará Inter Miami frente a Vancouver Whitecaps.

Rodrigo De Paul, compañero suyo en la franquicia de Florida, contó dónde verían el sorteo junto al 10: “Estábamos comentando con Leo el horario y todo, que nos agarra un poquito en el club y yendo a casa. Obviamente que es especial, están las expectativas de qué grupo nos toca, qué rivales. Es el puntapié inicial para que todo el mundo empiece a vivir la Copa, así que mañana (por hoy) en teoría también arranca el Mundial para muchos de nosotros”.

En una entrevista con el periodista Esteban Edul para el sitio de la MLS, a De Paul le mencionaron la frase de Messi “este grupo va a volver a intentarlo” y reafirmó: “Así va a ser. Entendemos de las expectativas que hay por las eliminatorias que hicimos y vamos a defender el título. Sabemos lo difícil que es, pero también entendemos que vamos a dejar todo lo que tenemos para lograrlo una vez más. Ojalá esté todo unido y todo vaya de la misma manera de lo que fue aquel 2022, pero de nuestra parte absolutamente todo”.