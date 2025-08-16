Rugby Championship: Los Pumas perdieron con los All Blacks en Córdoba

Los Pumas buscarán revancha el próximo sábado en el Amalfitani.

Los Pumas cayeron 41-24 ante los All Blacks en Córdoba, por la primera fecha del Rugby Championship. El equipo argentino mostró reacción en el segundo tiempo, pero no le alcanzó frente a la potencia neozelandesa.

El equipo de Felipe Contepomi comenzó en desventaja con un penal de Beauden Barrett y un try convertido de Sevu Reece. Rodrigo Isgró descontó rápidamente con la primera conquista nacional, aunque los neozelandeses ampliaron la diferencia antes del descanso con tries de Cortez Ratima, Ardie Savea y nuevamente Reece.

En la segunda parte, Argentina se recuperó gracias a Tomás Albornoz y Joaquín Oviedo, quienes achicaron la distancia a solo siete puntos. Sin embargo, cuando la Albiceleste parecía meterse de lleno en partido, Samisoni Takueiaho marcó dos tries que sellaron el triunfo para Nueva Zelanda.

El próximo sábado ambos equipos volverán a enfrentarse, esta vez en el Estadio José Amalfitani de Buenos Aires.

El fixture de Los Pumas en el Rugby Championship 2025

• Fecha 1: 24-41 vs. Nueva Zelanda en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba (Argentina)

• Fecha 2: vs. Nueva Zelanda (sábado 23/8, 18.10) en el Estadio José Amalfitani de Buenos Aires (Argentina)

• Fecha 3: vs. Australia (sábado 6/9, 01.30) en el North Queensland Stadium de Queensland (Australia)

• Fecha 4: vs. Australia (sábado 13/9, 01.00) en el Allianz Stadium de Sydney (Australia)

• Fecha 5: vs Sudáfrica (sábado 27/9, 12.10) en el Kings Park Stadium de Durban (Sudáfrica)

• Fecha 6: vs Sudáfrica (sábado 4/10, 10) en el Twickenham Stadium de Londres (Inglaterra).