Vivian dominó la clasificación del TC2000 en Roca y el reginense Aldrighetti fue su escolta

Franco Vivian se impuso en la última y llega embalado a General Roca.

Franco Vivian del equipo Pro Racing se quedó con la clasificación en Roca.

El TC2000 vivió una jornada a pleno sol en el Autódromo Parque de General Roca. La categoría puso en marcha la actividad de la sexta fecha del Campeonato Argentino con el regreso al trazado rionegrino tras seis años de ausencia. En la última actividad de la jornada se llevó adelante la clasificación, bajo la modalidad de un vuelta lanzada.

Vivian se quedó con el primer lugar y Aldrighetti fue segundo en la clasificación en Roca

El piloto porteño Franco Vivian con el Chevrolet Tracker consiguió su quinta pole en la categoría, y la segunda del año, al marcar el registro en 1m32s913 (a 140,454 Km de promedio), para cubrir los 3.625 metros del circuito.

En el segundo lugar se ubicó el reginense Facundo Aldrighetti, de notable desempeño a lo largo de la jornada donde se había mostrado como uno de los más veloces.

El piloto del Alto Valle, aprovenchando su localía, tuvo un buen rendimiento y quedó como escolta de Vivian, quedando a 0s329, estableciendo el “1-2” en la jornada. En el Shakedown, Aldrighetti finalizó primero y Vivian terminó segundo puesto.

El tercero de la clasificación fue Matías Rossi (Toyota) quien quedó a 0s343 del puntero.

Luego se ubicaron Franco Morillo (Chevrolet) a 0s621, Franco Morillo (VW) a 0s978 y Diego Ciantini (Honda) a 0s988.

La tanda se completó con Marcelo Ciarrocchi (Toyota), Matías Capurro (Toyota), el líder del campeonato Emiliano Stang (Toyota) y Mateo Polakovich (Fiat), cerrando el Top 10.

Ramos alcanzó su séptima victoria en la Fórmula Nacional

En la Fórmula Nacional, el gran protagonista fue el subcampeón argentino, Julián Ramos, quien alcanzó su séptima victoria y la segunda en la temporada al quedarse con el triunfo en la primera carrera de la sexta fecha.

En el segundo lugar finalizó Benjamín Squaglia del Fauro Sport y Manuel Álvarez Castaño se destacó con el tercer puesto. El neuquino Emiliano Moreno abandonó la competencia.

La Fiat Competizione tuvo a Ramiro Lafuente en la cima

En la primera final de la Fiat Competizione, Ramiro Lafuente fue primero seguido por Daniel Cosenza y tercero Sebastián Quirno. El roquense Juan Ignacio Álvarez finalizó en el sexto puesto con un buen desempeño. Hoy, desde las 10.45 va la carrera final a 25 minutos.