Rugby Championship: Los Pumas perdieron un partidazo ante Australia sobre el final

Los Pumas sufrieron una ajustada derrota por 28-24 ante Australia en la tercera fecha del Rugby Championship, el torneo que reúne a las cuatro potencias del Hemisferio Sur.

El equipo dirigido por Felipe Contepomi había tenido un comienzo soñado. Se fue al entretiempo con ventaja de 21-7 gracias a la precisión de Mateo Carreras, que sumó puntos con penales y un try.

Con el envión de haber vencido por primera vez en la historia a Nueva Zelanda en el estadio José Amalfitani, la ilusión era grande. Sin embargo, los Wallabies reaccionaron en la segunda parte. Aprovecharon la amonestación a Carreras y marcaron dos tries para igualar el marcador.

A tres minutos del final, un penal de Juan Cruz Mallía volvió a darle la ventaja a la Argentina, pero en el último suspiro apareció Angus Bell con un try que selló el triunfo australiano por 28-24.

Con este resultado, Australia alcanzó los nueve puntos y quedó apenas detrás de Nueva Zelanda, líder con 10. Los Pumas comparten el tercer puesto con Sudáfrica, ambos con cinco unidades y la misma diferencia de puntos.

La revancha será el próximo sábado a la 1 de la madrugada, Los Pumas volverán a medirse con Australia en el Sydney Football Stadium.

Nueva Zelanda le ganó a Sudáfrica y se mantiene en la primera posición

En el otro partido de la jornada, los All Blacks derrotaron 24-17 a los Springboks y consolidaron su liderazgo. El equipo neozelandés dominó de principio a fin frente a los actuales campeones del mundo, que atraviesan un inicio de torneo con dudas y sin margen de error si quieren defender la corona. Ambos volverán a enfrentarse el sábado a las 4 de la madrugada.